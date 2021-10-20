ABD'den Karadeniz'de Rusya'ya karşı eylem çağrısı

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Perşembe günü başlayacak NATO Savunma Bakanları toplantısı öncesinde Karadeniz turunun son durağı Romanya'da Rusya'ya karşı askeri iş birliğinin güçlendirilmesi çağrısı yaptı.







Karadeniz turuna Pazartesi günü Gürcistan'dan başlayan Austin, Ukrayna'nın ardından Romanya'da da "Rusya tehdidi"ne karşı güç birliği mesajları verdi.





Bükreş'te Romanya Savunma Bakanı Nicolae Ciuca ile bir araya gelen Austin, bölgede savunma alanında iş birliğinin güçlendirilmesi çağrısı yaparak Karadeniz'e kıyısı bulunan ülkelerin "Rusya'nın bölgeyi askerileştirmesine karşı eyleme geçmesi gerektiğini" söyledi.





"Karadeniz ABD'nin ulusal çıkarıdır"





"Karadeniz'in güvenliği ve istikrarı ABD'nin ulusal çıkarıdır ve NATO'nun doğu kanadının güvenliği açısından kritik önem taşımaktadır" diyen Austin, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki ve Gürcistan'daki eylemlerine işaret ederek bölgenin Rus saldırganlığına karşı kırılgan durumda olduğunu kaydetti. Austin, 2013-2016 yılları arasında ABD Genelkurmay Başkanlığı görevini yürütmüştü.