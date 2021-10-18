ABD'den Kavala çağrısı

Aralarında ABD, Danimarka, Fransa, Hollanda ve Norveç'in de bulunduğu ülkelerin Türkiye büyükelçileri, Kavala'nın serbest bırakılması çağrısında bulundu ve tutukluluğunun insan haklarına ve demokrasiye gölge düşürdüğünü kaydetti.







Açıklamayı sitelerinden duyuran 10 elçilik şöyle sıralandı:





ABD





Danimarka





Finlandiya





Almanya





Frans





Hollanda





İsveç





Norveç





Kanada





Yeni Zelanda





Açıklamada ise şu ifadeler dikkat çekti:





“Osman Kavala’nın tutuklanmasının üzerinden dört yıl geçti. Davanın, farklı dosyaların birleştirilmesi ve beraat kararından sonra yeni davaların yaratılması yoluyla sürekli geciktirilmesi, Türk yargı sisteminde demokrasiye saygıyı, hukuk devleti ve şeffaflık ilkelerini gölgelemektedir.





Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda Büyükelçilikleri olarak Türkiye’nin uluslararası yükümlülükleriyle ve milli kanunlarıyla uyumlu şekilde, bu davanın adil ve hızlı biçimde sonuçlandırılması gerektiği kanısındayız. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin bu husustaki kararları doğrultusunda Osman Kavala’nın derhal serbest bırakılmasının sağlanması için Türkiye’ye çağrıda bulunuyoruz”