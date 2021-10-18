Samanyolu Haber /Dünya / ABD'den Kavala çağrısı /18 Ekim 2021 21:58

ABD'den Kavala çağrısı

İnsan hakları savunucusu ve iş insanı Osman Kavalalı'nın tutukluluğunun dördüncü yılı dolarken, ABD'nin de aralarında bulunduğu 10 büyükelçilik, Ankara'ya Kavala'nın tutukluluğunun sona erdirilmesi çağrısı yaptı.

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Aralarında ABD, Danimarka, Fransa, Hollanda ve Norveç'in de bulunduğu ülkelerin Türkiye büyükelçileri, Kavala'nın serbest bırakılması çağrısında bulundu ve tutukluluğunun insan haklarına ve demokrasiye gölge düşürdüğünü kaydetti. 

Açıklamayı sitelerinden duyuran 10 elçilik şöyle sıralandı:

ABD

Danimarka

Finlandiya

Almanya

Frans

Hollanda

İsveç

Norveç

Kanada

Yeni Zelanda

Açıklamada ise şu ifadeler dikkat çekti:

“Osman Kavala’nın tutuklanmasının üzerinden dört yıl geçti. Davanın, farklı dosyaların birleştirilmesi ve beraat kararından sonra yeni davaların yaratılması yoluyla sürekli geciktirilmesi, Türk yargı sisteminde demokrasiye saygıyı, hukuk devleti ve şeffaflık ilkelerini gölgelemektedir.

Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda Büyükelçilikleri olarak Türkiye’nin uluslararası yükümlülükleriyle ve milli kanunlarıyla uyumlu şekilde, bu davanın adil ve hızlı biçimde sonuçlandırılması gerektiği kanısındayız. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin bu husustaki kararları doğrultusunda Osman Kavala’nın derhal serbest bırakılmasının sağlanması için Türkiye’ye çağrıda bulunuyoruz”
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