Samanyolu Haber /Gündem / ABD'den Koronavirüs açıklaması /25 Şubat 2020 20:00

ABD'den Koronavirüs açıklaması

Çin'de ortaya çıkan ve 2 bin 665 kişinin hayatını kaybettiği Koronavirüs salgını tüm dünyayı tedirgin etmeye devam ediyor. Konu ABD Başkanı Donald Trump'ın da gündemindeydi. Trump, "Yakın zamanda Koronavirüs aşısı piyasaya çıkacak." dedi.

SHABER3.COM

Hindistan'dan dönüşü Koronavirüs salgını hakkında açıklamalarda bulunan Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, konunun takipçisi olduklarını belirtti.

Koronavirüs'ün ülkesine bulaşmadığı için çok mutlu olduğunu vurgulayan Trump, "Şimdiye kadar şanslıyız ve bunun böyle kalacağını düşünüyoruz. Şu aşamada Hindistan'ın da Koronavirüs ile çok fazla bir sorunu yok. Sanırım bu gidecek bir problem. Yakın zamanda Koronavirüs aşısı piyasaya çıkacak." diye konuştu. 

YOLCU GEMİSİNDEN 328 AMERİKAN VATANDAŞI TAHLİYE EDİLDİ

Trump, Japonya'nın başşehri Tokyo yakınındaki Yokohama Limanı'nda 4 Şubat'ta karantinaya alınan, 3 bin 500'den fazla kişinin bulunduğu "Diamond Princess" adlı yolcu gemisinden çıkarılan 328 ABD vatandaşının, uçaklarla ülkeye getirildiğini anlattı.

Amerikalıların ülkeye getiriliş kararının çok doğru olduğunu söyleyen Trump, "Hiçbir sorun yok, hepsi karantinaya alındı. Ve biliyorsunuz ki (koronavirüsü kontrol etmek) bu amaçla ve aşı elde etme çalışmaları için 2,5 milyar dolarlık fonu onayladım." dedi. 

Çin’de yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 665’e yükseldi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ABD'den Koronavirüs açıklaması Sonraki Haber >>

Erdoğan'ın kumandası Putin'in elinde...

Erdoğan'ın kumandası Putin'in elinde...

THY uçağında Korona virüs şüphesi

THY uçağında Korona virüs şüphesi

Soruya çok kızdı: Fox önce gazete olsun, ciddi bir medya mensubu olsun...

Soruya çok kızdı: Fox önce gazete olsun, ciddi bir medya mensubu olsun...

Koronavirüs'e karşı kelle-paça!

Koronavirüs'e karşı kelle-paça!

Yeni Bamteli yayınlandı

Yeni Bamteli yayınlandı

Dünyanın düz olduğuna inanıyordu!

Dünyanın düz olduğuna inanıyordu!

İlaç yok derken, Canlı yayında hayatını kaybetti

İlaç yok derken, Canlı yayında hayatını kaybetti

İlginç kaza

İlginç kaza

İniş takımları açılmayan uçak gövdesi üzerine indi

İniş takımları açılmayan uçak gövdesi üzerine indi

Mahkum hapisten kaçmaya çalışırken yakalandı

Mahkum hapisten kaçmaya çalışırken yakalandı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:55:17