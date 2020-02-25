ABD'den Koronavirüs açıklaması

Hindistan'dan dönüşü Koronavirüs salgını hakkında açıklamalarda bulunan Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, konunun takipçisi olduklarını belirtti.







Koronavirüs'ün ülkesine bulaşmadığı için çok mutlu olduğunu vurgulayan Trump, "Şimdiye kadar şanslıyız ve bunun böyle kalacağını düşünüyoruz. Şu aşamada Hindistan'ın da Koronavirüs ile çok fazla bir sorunu yok. Sanırım bu gidecek bir problem. Yakın zamanda Koronavirüs aşısı piyasaya çıkacak." diye konuştu.





YOLCU GEMİSİNDEN 328 AMERİKAN VATANDAŞI TAHLİYE EDİLDİ





Trump, Japonya'nın başşehri Tokyo yakınındaki Yokohama Limanı'nda 4 Şubat'ta karantinaya alınan, 3 bin 500'den fazla kişinin bulunduğu "Diamond Princess" adlı yolcu gemisinden çıkarılan 328 ABD vatandaşının, uçaklarla ülkeye getirildiğini anlattı.





Amerikalıların ülkeye getiriliş kararının çok doğru olduğunu söyleyen Trump, "Hiçbir sorun yok, hepsi karantinaya alındı. Ve biliyorsunuz ki (koronavirüsü kontrol etmek) bu amaçla ve aşı elde etme çalışmaları için 2,5 milyar dolarlık fonu onayladım." dedi.





Çin’de yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 665’e yükseldi.