Samanyolu Haber /Dünya / ABD'den kritik Suudi Arabistan kararı /04 Şubat 2021 22:57

ABD'den kritik Suudi Arabistan kararı

ABD Başkanı Joe Biden'ın Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğünde sürdürülen askeri operasyona verilen desteği keseceği belirtildi.

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ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, "Bugün Sayın Başkan, ABD'nin Yemen'deki askeri operasyonlara verdiği desteği sona erdireceğini duyuracak" dedi.

Sullivan, Beyaz Saray'da düzenlenen basın toplantısında, bugün Dışişleri Bakanlığını ziyaret etmesi beklenen Başkan Joe Biden'ın dış politika önceliklerine ilişki değerlendirmelerde bulundu. Sullivan, ABD'nin küresel ölçekte müttefikleriyle ilişkilerini onaracağını, Biden yönetiminin bölgesel iş birliklerini de artıracağını belirtti.

Biden yönetiminin Yemen konusunu öncelediğini kaydeden Sullivan, "Bugün Sayın Başkan, ABD'nin Yemen'deki askeri operasyonlara verdiği desteği sona erdireceğini duyuracak" dedi.

Yemen'deki operasyon Suudi Arabistan'ın başını çektiği koalisyon tarafından yürütülüyordu.

Almanya'dan asker çekme işlemi donduruldu

Öte yandan Sullivan, Biden yönetiminin, Almanya'daki ABD askerlerinin geri çekilmesine ilişkin Donald Trump yönetimi zamanında başlatılan süreci dondurduğunu açıkladı.

Eski ABD Başkanı Trump, Haziran 2020'de Almanya'daki Amerikan askerlerinin sayısının 34 bin 500'den 25 bine düşürüleceğini açıklamış ve süreci başlatmıştı.
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