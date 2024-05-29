Samanyolu Haber /Dünya / ABD'den Küba'daki girişimcilere özel izin /29 Mayıs 2024 10:16

ABD'den Küba'daki girişimcilere özel izin

ABD yönetiminden Küba'daki özel sektöre yönelik kısıtlamaları gevşetme adımı geldi. Kübalı bağımsız girişimcilerin desteklenmesi amacıyla ABD'de banka hesapları açmalarına ve uzaktan kullanmalarına izin verildi.

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ABD Hazine Bakanlığı, Küba'daki özel sektör girişimcilerinin ABD finans sistemine ve bazı internet tabanlı hizmetlere erişimine izin verecek düzenleme değişikliklerine gitti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Küba halkına ve bağımsız özel sektör girişimcilerine desteği artırmaya yönelik bazı düzenlemelerde değişiklik yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, Küba vatandaşı olan bağımsız özel sektör girişimcilerine çevrimiçi ödeme platformları dahil olmak üzere ABD'de banka hesapları açma ve uzaktan kullanma izni verildiği kaydedildi.

Kübalı girişimcilerin sosyal medya platformlarını, video konferans, oyun ve e-öğrenme platformları ile otomatik çeviri, web haritaları ve kimlik doğrulama hizmetlerini kullanmalarına da olanak tanınacağı belirtilen açıklamada, Küba menşeli yazılım ve mobil uygulamaların da ABD'den üçüncü ülkelere ihracatına izin verileceği, bunun bağımsız Kübalı girişimcilerin yazılımları ile mobil uygulamalarını küresel uygulama mağazalarında sunma kabiliyetlerini genişleteceği ifade edildi.

ÖZEL SEKTÖRE ALAN AÇILDI

ABD'nin 60 yılı aşkın süredir devam eden ablukası nedeniyle büyük ekonomik sorunlar yaşayan Küba'da son yıllarda küçük ve orta ölçekli özel işletmelere izin veriliyor.

Pandemiyle birlikte ağırlaşan ekonomik krizinden çıkış yolları arayan Küba yönetimi, 2021 yılından bu yana toplamda 10 bini aşan sayıda özel işletmeye faaliyet izni verdi.

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez Parrilla, geçen yıl yaptığı açıklamada, ABD’nin ülkesine karşı 1962 yılında uygulamaya koyduğu ticari ve iktisadi ambargonun ekonomiye toplamda 159 milyar dolar zarar verdiğini belirtmişti.

ABD yönetimi, Küba'ya bir yandan ambargo uygulamaya devam ederken bir yandan da özel sektörü desteklemeye karar verdi.

The New York Times'ın geçen ay yayımladığı bir habere göre, Küba'da özel sektörde çalışan sayısı 1,5 milyonu aştı. Özel sektör üretiminin gayrisafi yurt içi hasıladaki payı ise yüzde 15'e ulaştı.
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