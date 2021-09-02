Samanyolu Haber /Dünya / ABD'den Kudüs'te Filistin hamlesi /02 Eylül 2021 12:27

ABD'den Kudüs'te Filistin hamlesi

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden yönetiminin Filistinlilere hizmet veren Kudüs'teki konsolosluğunu yeniden açma planının "kötü bir fikir" olduğunu savundu.

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Lapid, Dışişleri Bakanlığı'ndaki bilgilendirme toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD yönetiminin 2019'da eski Başkan Donald Trump döneminde kapatılan konsolosluğu yeniden açma planına değinen Lapid, "Bunun kötü bir fikir olduğunu düşünüyoruz ve ABD'ye bunun kötü bir fikir olduğunu düşündüğümüzü söyledik. Kudüs, sadece İsrail'in egemen başkentidir. Bu nedenle bunun iyi bir fikir olduğunu düşünmüyoruz." ifadesini kullandı.

"Biden yönetiminin bu meseleye farklı bir bakış açısına sahip olduğunu biliyoruz." diyen Bakan Lapid, "Ancak konu İsrail'de yaşandığı için bizi çok dikkatle dinlediklerinden eminiz." değerlendirmesinde bulundu.

Ayrıca Lapid, söz konusu adımın Başbakan Naftali Bennett hükümetini istikrarsızlaştırabileceğini iddia etti.

Washington yönetiminin Afganistan'dan çekilmesine de değinen Lapid, ABD'nin çekilme kararının doğru olduğunu ancak yanlış şekilde yapıldığı değerlendirmesinde bulundu.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, mayıs ayında Ramallah'ta Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşmesinde Washington'un Filistin ile ilişkilerine bakan Kudüs'teki konsolosluğun yeniden açılacağını duyurmuştu.

İsrail basınına yansıyan haberlere göre, ABD Başkanı Joe Biden, 27 Ağustos'ta Beyaz Saray'da yaptığı görüşmede İsrail Başbakanı Naftali Bennett'e Kudüs'teki konsolosluğu açma planını dile getirdi.

ABD, 4 Mart 2019'da Filistinlilere hizmet veren Kudüs Başkonsolosluğu'nu kapatmıştı.
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