Samanyolu Haber /Dünya / ABD'den 'misilleme' gibi füze denemesi /03 Ekim 2019 00:16

ABD'den 'misilleme' gibi füze denemesi

Kuzey Kore'nin füze denemesi sonrasında bir deneme de Amerika'dan geldi.

SHABER3.COM

ABD Hava Kuvvetleri Minuteman 3 adlı kıtalararası balistik füzesini test etti. Füze testi, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti’nin füze testini takiben geldi.

sol.org.tr'de yer alan habere göre ABD Hava Kuvvetleri, bugün Kaliforniya'daki Vandenberg Hava Kuvvetleri Üssü'nnden Minuteman 3 kıtalararası balistik füzesini test etti. Füze, Los Angeles'ın kuzeybatısındaki üssünden yerel saatle 13.13'te kalkıp, Pasifik Okyanusu üzerinden Marshall Adaları'ndaki Kwajalein Atoll'üne doğru yöneldi.

Fırlatma, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti’nin bir denizaltından ateşlediği füzeyi denemesini takiben gerçekleşti. Güney Koreli yetkililer, Pyongyang'ın doğusundaki Wonsan sahilinden bir füze atıldığını duyurmuştu.
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