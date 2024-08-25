Samanyolu Haber /Dünya / ABD'den net açıklama: İsrail'in yanındayız /25 Ağustos 2024 09:48

ABD'den net açıklama: İsrail'in yanındayız

Pentagon'dan yapılan açıklamada, ABD’nin İsrail’e verdiği destek yinelendi. Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrailli mevkidaşıyla görüşerek Washington'ın İsrail'in savunmasına olan bağlılığını teyit etti.

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Reuters'ın haberine göre, Austin'in, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile İsrail'in Lübnan Hizbullahına saldırılarına karşı savunmasını görüşmek üzere görüştüğü belirtildi.

Bakan Austin, ABD'nin İran ve onun bölgesel ortakları ve vekilleri tarafından düzenlenecek herhangi bir saldırıya karşı İsrail'in savunulmasına ilişkin sarsılmaz kararlılığını yineledi.

İsrail ordusu, sabah erken saatlerde Lübnan'da Hizbullah'a karşı "önleyici saldırı" başlattığını duyurmuştu.

Hizbullah ise 30 Temmuz'da Lübnan'da üst düzey komutanı Fuad Şükür'e yönelik suikasta karşılık misilleme saldırısı başlattığını açıklamıştı.
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