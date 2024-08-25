ABD'den net açıklama: İsrail'in yanındayız

Reuters'ın haberine göre, Austin'in, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile İsrail'in Lübnan Hizbullahına saldırılarına karşı savunmasını görüşmek üzere görüştüğü belirtildi.



Bakan Austin, ABD'nin İran ve onun bölgesel ortakları ve vekilleri tarafından düzenlenecek herhangi bir saldırıya karşı İsrail'in savunulmasına ilişkin sarsılmaz kararlılığını yineledi.



İsrail ordusu, sabah erken saatlerde Lübnan'da Hizbullah'a karşı "önleyici saldırı" başlattığını duyurmuştu.



Hizbullah ise 30 Temmuz'da Lübnan'da üst düzey komutanı Fuad Şükür'e yönelik suikasta karşılık misilleme saldırısı başlattığını açıklamıştı.