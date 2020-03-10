ABD'den önemli çıkış: Türkiye'ye yardım için İdlib'e asker gönderebiliriz

ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ve ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield açıklamalarda bulundu.







ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, NATO'nun İdlib'de Türkiye'ye nasıl yardım edebileceğini incelediklerini ifade ederken, "Rusya ve Suriye'nin kalıcı ateşkes istediğine inanmıyoruz. Onlar zafer peşinde" dedi.





Jeffrey, Rusya ve Suriye'nin İdlib'de ateşkesi ihlal etmesi halinde ABD ve Avrupalı müttefiklerin olası yaptırımları da içeren adımlarla süratle yanıt vereceğini söyledi.





ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield ise 'Türkiye ile güvenlik ilişkilerinin ileri gitmesi için S-400 sorunun çözülmesi gerektiğini' vurguladı.