ABD'den Panama'ya sınır dışı edilen göçmenler yardım bekliyor, aralarında Türkler de var





TRUMP YÖNETİMİNİN POLİTİKASI













Göçmenler, özgürlüklerinin olmadığını farklı yollarla anlatmaya çalışıyor. Bazıları bileklerini çaprazlayarak, ellerinin sembolik olarak bağlandığını anlatıyor. Bazıları da "Ülkemizde güvende değiliz" yazan kağıtları gazetecilere göstererek sınır dışı edilmek istemedikleri mesajını veriyor.Trump yönetiminin düzensiz göçmenleri sınır dışı etme politikası kapsamında üç uçak dolusu insan Panama'ya gönderildi. Panama lideri José Raúl Mulino, kısa süre önce ülkesinin ABD'den sınır dışı edilenler için "köprü ülke" olmasını kabul etmişti. Mulino, tutulan göçmenler arasında, Hindistan, Çin, Özbekistan, İran, Vietnam, Türkiye, Nepal, Pakistan, Afganistan ve Sri Lanka vatandaşları olduğunu söyledi. BBC Türkçe'nin temas kurduğu Türkiye'nin Panama Büyükelçiliği yetkilileri, "konuyu takip ettiklerini" aktardı.Tutulan 299 kişiden yalnızca 171'inin geldikleri ülkeye dönmeyi kabul ettiği aktarılıyor. Dönmeyi kabul etmeyenler belirsiz bir gelecekle karşı karşıya. Panama hükümeti, ülkelerine gönderilmeyi kabul etmeyenlerin Darién eyaletindeki bir kampa transfer edileceğini duyurdu. Normal bir günde kolayca girip çıkabilen turistlerin gezdiği otelde artık Panama Ordusu askerleri güvenliği sağlıyor, hareket özgürlüğünü sınırlıyor. Sokaktan pencereye asılı durumdaki çamaşırlar görülebiliyor. Bir pencerede helikopter kazasında ölen efsanevi basketbolcu Kobe Bryant'ın sarı renkli Lakers forması var. Bir başka pencerede üç çocuğun aralarında olduğu bir grup, başparmaklarını avuçlarına koymuş durumda poz veriyor. Bu el işareti uluslararası bir yardım çağrısı. Camın üzerinde de kırmızı boya ile "Bize yardım edin" yazıyor.Panama'da birkaç yıldır yaşayan İranlı bir kadın, otelin içindeki göçmenlerden biriyle temas halinde olduğunu söyledi. BBC'ye konuşan İranlı kadın, içerideki kişinin İran'a geri gönderilme olasılığından "korktuğunu" aktarıyor. Decápolis Oteli'nde kalanların dışarıyla temas kurmasına izin verilmiyor. Gizlenen bir cep telefonu ile dışarıyla temas kuran İranlı bir göçmen, avukat görmelerine izin verilmediğini, yemek için dahi odalarından çıkamadıklarını anlatıyor. Aynı kişi, Panama'daki otelde tutulanların haberlerinin dünya medyasında yer alması sonrası güvenlik önlemlerinin sıkılaştırıldığını ve internete erişimlerinin kesildiğini iddia ediyor.Göçmenlerin oteli terk etmelerine izin verilmediği iddiaları için konuşan Panama Kamu Güvenliği Bakanı Frank Ábrego, başkent halkının güvenliği ve huzurunu sağlamakla yükümlü olduklarını söyledi. Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, Farsça konuşan bir kişi, ABD sınırını geçtikten sonra gözaltına alındıklarını anlattı. Bu kişi kendilerine Texas'a gideceklerinin söylendiğini ancak Panama'ya götürüldüklerini ifade etti. Panama hükümeti ülkeye sınır dışı edilen göçmenlere, sığınma başvurusu hakkı sağlanmayacağını açıkladı. Göçmenlerin durumuna ilişkin bilgi veren Kamu Güvenliği Bakanı Ábrego, oteldekilerin geçici olarak Panama'da kalacaklarını söyledi. Ábrego, ABD hükümetiyle yaptıkları anlaşmanın "geçici gözetim" üzerinden sağlandığını vurguluyor. Panamalı bakan, ülkelerine dönmeyi reddeden göçmenlerin üçüncü bir ülke seçmek zorunda kalacakları uyarısını da yapıyor. Bakan Ábrego, bu durumdaki kişilerden Uluslararası Göç Örgütü (IOM) ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin (UNHCR) sorumlu olacağını söyledi.