ABD'den peş peşe Türkiye karşıtı sert açıklamalar

ABD’de merakla beklenen ara seçim sonuçları resmileşti. Demokratlar Senato’da zafer elde ederek çoğunluğu sağlarken Temsilciler Meclisi’nde de Cumhuriyetçiler zaferi kesinleştirdi. Kritik oylama sonrasında ise harekete geçen ABD’li siyasetçiler Türkiye karşıtı açıklamalarına ağırlık vermeye başladı.







Ara seçimlerde yeniden seçilen Yunan asıllı ABD'li siyasetçi Chris Pappas önderliğindeki bir grup ABD'li isim Türkiye'ye F-16 satışının engellenmesi için çok sert bir mektup yazdı. Pappas ve 20’den fazla ismin imzasının bulunduğu mektupta Türkiye’ye F-16 ve modernizasyon kitlerinin satılmaması için talepte bulunuldu ve gerekçeler gösterildi.





Bu mektubun ortaya çıkmasından hemen sonra ise ABD’li senatör Robert Menendez’den dikkat çeken bir çıkış geldi. ABD siyasetinde önemli bir figür olarak bilinen ve Dış İlişkiler Komitesi Başkanı olarak görevini sürdüren Menendez, Kıbrıs’tan “bütün Türk askerlerinin” ayrılması gerektiğini söyledi.





Geçen yıl Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou, ABD Senatosu Dışişleri Komitesi Başkanı Senatör Robert Menendez’e Kurtarıcı Nişanı Büyük Haçı’ vermişti.







Çevrimiçi bir etkinliğe katılan ve Rum Kesimi’nden isimlerin de katıldığı etkinlikte konuşan Menendez F-16 konusunu da gündeme getirdi. Menendez, “Türkiye’ye F-16 satışını onaylamayacağım” dedi.





Menendez, “Ben Kıbrıs sorununun uzun bir süredir destekçisi olmaktan dolayı gurur duyuyorum. Bildiğiniz gibi ben Güney Kıbrıs’ın toprak bütünlüğüne tamamen kendimi adadım” ifadesini kullandı. Bir süre önce Biden yönetiminin Kıbrıs Rum Kesimi’ne uygulanan silah ambargosunu kaldırdığını hatırlatan Menendez, “Bu önemli bir gelişme fakat daha yapacak işlerimiz var” dedi.





AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan önceki gün Bali’de ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmüştü.







Menendez, “ABD, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ellerine F-16 savaş jetleri vermemeli. Bütün bölgede saldırganlığı bırakmadan Türkiye’ye herhangi bir F-16 uçağının satışına onay vermeyeceğim” yorumunu yaptı.





Menendez sözlerini, “Kıbrıslılar, New Jerseyliler ve bütün Amerikalıların bir araya gelince yapamayacakları şey yok. Kıbrıs adasındaki bütün Türk askerlerinin gittiğinden emin olalım” ifadesiyle bitirdi.



