ABD'den Raul Castro’ya 'yaptırım'

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Küba Komünist Partisi Genel Sekreteri ve Küba Devrimci Silahlı Kuvvetleri Komutanı Raul Castro’yu ve birinci dereceden yakınlarını yaptırım listesine eklediğini açıkladı.





Pompeo, sosyalist lider Castro’ya yaptırımın gerekçesini “insan hakları ihlali” ve Venezuela hükümetine destek olarak açıkladı.





Yaptırım, Castro’nun ve birinci dereceden yakınlarının ABD’ye seyahat etmesini engelliyor. Yaptırım Castro ve ailesinin ABD’de mal varlıkları "eğer varsa" bunların dondurulmasını öngörüyor.





Pompeo “Küba Komünist Partisi Genel Sekreteri Raul Castro binlerce Kübalıyı keyfi olarak gözaltına alan ve halen 100 siyasi tutuklunun bulunduğu bir sistemi yönetiyor” diye konuştu.





ABD geçen hafta New York’taki Birleşmiş Milletler misyonunda görevli iki Kübalı diplomatı sınır dışı etmişti.