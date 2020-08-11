Samanyolu Haber /Dünya / ABD'den Rus aşısına ilk yorum /11 Ağustos 2020 19:38

ABD'den Rus aşısına ilk yorum

ABD Sağlık Bakanı Alex Azar, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, ülkesinde yeni tip korona virüsü (Covid-19) aşısının tescillendiği açıklamasına ilişkin "Önemli olan aşıyı bulan ilk taraf olmak değil. Önemli olan, bu aşının Amerikan ve dünya halkı için güvenilir ve etkili olması" yorumunu yaptı.

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ABD Sağlık Bakanı Alex Azar, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Covid-19 aşısı konusunda yaptığı açıklamayı değerlendirdi.

ABC televizyonunun canlı yayınına katılan Azar, aşının 3 klinik deney safhasından da başarıyla geçtiğine dair şeffaf bir veriye ihtiyaç duyulduğuna işaret ederek, “Önemli olan aşıyı bulan ilk taraf olmak değil. Önemli olan, bu aşının Amerikan ve dünya halkı için güvenilir ve etkili olması” dedi.

Azar, ABD’nin yıl sonuna kadar onlarca milyon aşıya sahip olma yolunda ilerlediğini ve aşı adaylarının 3 deney safhasından da geçtiğini vurguladı.

Putin, video konferans yoluyla yetkililerle yaptığı toplantıda, ülkesinde Kovid-19 aşı çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulunmuş, “Bildiğim üzere bugün sabah dünyada ilk kez yeni tip koronavirüs aşısı tescil edildi. Aşı, sağlam bağışıklık sistemini oluşturuyor ve gerekli tüm denetimlerinden geçti” bilgisini paylaşmıştı.

DSÖ’YE GÖRE AŞI İLK KLİNİK SAFHADA 

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, Rusya’nın tescil ettirdiğini açıkladığı aşı, dünyadaki 26 aşı adayı arasında “birinci aşama klinik deneme” safhasında görülüyor.

Bir aşının yaygın olarak kullanılabilmesi için 3 aşamada insanlar üzerinde test edilmesi gerekiyor. Klinik denemelerin ilk aşamasında, az sayıdaki gönüllü sağlıklı denek üzerinde aşı adayının güvenli olup olmadığı ve olası yan etkileri araştırılıyor.

İkinci aşamada, güvenilirliği doğrulanan aşı adayının etkinliği 100’den fazla denek üzerinde test ediliyor.

Üçüncü ve son aşamada ise aynı işlem birkaç bin denekle tekrarlanıyor. Tüm bu süreç, aylar ve hatta yıllar alabiliyor.
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