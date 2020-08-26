Samanyolu Haber /Sağlık / ABD'den Rusya'ya aşı yaptırımı /26 Ağustos 2020 19:57

ABD'den Rusya'ya aşı yaptırımı

Dünyanın iki süper gücü ABD ile Rusya arasında araştırma rekabeti de yaşanıyor. İki ülkenin koronavirüse karşı araştırma rekabeti yaptırımla sonuçlandı.

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ABD, aralarında ikisi Rusya Savunma Bakanlığı’na bağlı olmak üzere beş Rus araştırma enstitüsüne karşı yaptırım kararı aldı.Söz konusu kuruluşlar arasında, koronavirüs aşısını geliştirme çalışmaları yürütülen merkezleri de yer alıyor.

ABD Ticaret Bakanlığı’nın internet sitesinden yapılan açıklamada, beş Rus şirketinin, kimyasal ve biyolojik silahlar üzerinde çalıştığı şüphesiyle ‘kara listeye’ alındığı belirtildi.

Yaptırım uygulanan kuruluşlar arasında, yeni tip koronavirüs aşısını geliştirme çalışmalarına katılan Rusya Savunma Bakanlığı’na bağlı araştırma merkezleri de yer alıyor.

Yaptırım kararı, ABD’nin ulusal güvenliği ve dış politika çıkarları için riskler oluşturan kişi ve kuruluşlara karşı ihracat kısıtlamalarının getirilmesi anlamına geliyor.

Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nden Senatör Oleg Morozov, Sputnik’e açıklamasında, ABD’nin aşı geliştirme sürecinde yenilgiye uğradığı için yaptırımlara başvurduğunu dile getirdi. ABD’nin Batı pazarlarını Rus aşıya kapatmak istediğini kaydeden Morozov, her halükarda aşının büyük talep göreceğini söyledi.
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