Samanyolu Haber /Dünya / ABD'den Rusya'ya tehdit tonlu uyarı geldi /11 Nisan 2021 20:16

ABD'den Rusya'ya tehdit tonlu uyarı geldi

Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerginlikle ilgili değerlendirmelerde bulunduğu belirtilen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in Rusya cephesinden umursamaz ve saldırgan davranış gelmesi halinde bunun sonuçları olacağını söylediği ifade edildi.

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sol.org.tr'de yer alan habere göre ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Rusya'nın Ukrayna sınırındaki 'eylemlerinden' endişeli olduğunu belirterek 'Rusya umursamaz ve saldırgan davranırsa sonuçları olur' ifadesini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Washington'un Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri hareketliliğinden endişeli olduğu için Avrupa'daki müttefik ve ortaklarıyla yakın temas halinde olduğunu savundu ve Rusya'nın "saldırgan" bir tutum alması durumunda bunun "sonuçları olacağı" ifadesini kullandı.

NBC televizyonuna konuşan Blinken "Rusya'nın Ukrayna sınırlarındaki eylemleri hakkında ciddi endişelerim var. Bu yüzden Avrupa'daki müttefik ve ortaklarımızla çok yakın temas ve yakın işbirliği içindeyiz. Başkan Biden bu konuda çok net. Eğer Rusya umursamaz ya da saldırgan davranırsa bunun maliyetleri olacaktır, sonuçları olacaktır" diye konuştu.

Donbass'ta ayrılıkçılarla Ukrayna ordusu arasındaki çatışmalar son haftalarda yoğunlaşırken, Ukrayna Rusya'yı kuzey ve doğu sınırlarına ve Kırım'a askeri yığınak yapmakla suçlamıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ülkesinin hiçbir başka devlete tehdit oluşturmadığını belirtmiş ve Rus ordusunun kendi toprakları içindeki hareketliliğinin de hiçbir devleti endişelendirmemesi gerektiğini söylemişti. Peskov Donbass'ta yaşananların Ukrayna'nın iç meselesi olduğunu, Rus birliklerinin bu gelişmelere bir dahlinin olmadığını vurgulamıştı.
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