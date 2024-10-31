ABD'den Rusya'ya yeni yaptırımlar: Listede Türkler de var

Euronews'te yer alan habere göre ABD, Türkiye, Hindistan, Çin ve daha birçok ülkeden yaklaşık 400 kişi ve kuruluşu, Rusya'nın savaş çabalarını mümkün kılan ve bu cezai tedbirlerden kaçmasına yardımcı olan ürün ve hizmetler sağlamakla suçlayarak yeni bir yaptırım listesi açıkladı.



Hazine ve Dışişleri bakanlıklarının öncülük ettiği bu girişim, Kremlin'e maddi yardım sağlamakla ya da Rusya'nın Şubat 2022'de Ukrayna'yı işgal etmesinden bu yana uygulanan binlerce yaptırımdan kaçmasına yardımcı olmakla suçlanan "üçüncü taraf ülkeleri" cezalandırmayı amaçlıyor.



Hazine Bakanlığı tarafından yaptırım uygulananlar arasında Rusya'ya ileri teknoloji tedarik etmekle suçlanan 274 şirketin yanı sıra Ukrayna'ya karşı kullanılan silahların bakımını yapan askeri ürünleri üreten ya da tamamlayan Rusya merkezli savunma ve imalat firmaları da bulunuyor.



Yaptırım listesinde, Türkiye’den 4 isim ve 23 şirket yer alıyor.



Ayrıca Dışişleri Bakanlığı, Rusya Savunma Bakanlığı'ndan bazı üst düzey yetkililere ve savunma şirketlerine, Rusya'nın askeri-sanayi üssündeki kritik boşlukları dolduran çift kullanımlı malları ihraç eden Çin merkezli bir grup şirkete ve Devlet Başkanı Aleksandr Lukashenko rejiminin Rusya'nın savunma sanayisine verdiği destekle ilgili olarak Belarus'taki kuruluş ve kişilere diplomatik yaptırımlar uyguladı.



Hazine Bakan Yardımcısı Wally Adeyemo, ABD ve müttefiklerinin, "Rusya'nın savaş makinesini donatma kabiliyetini azaltma ve geriletme ve yaptırımlarımızı ve ihracat kontrollerimizi atlatarak ya da bunlardan kaçarak bu çabalara yardımcı olmak isteyenleri durdurma kararlılığımızdan ödün vermeyeceğiz," dedi.



Çarşamba günü açıklanan liste, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden bu yana Rus firmalarına ve onların diğer ülkelerdeki tedarikçilerine uygulanan binlerce ABD yaptırımının sonuncusu oldu.



Özellikle Rusya'nın uluslararası piyasalarda petrol ve gaz satarak ekonomisini desteklemeye devam etmesi nedeniyle yaptırımların etkinliği sorgulanıyor.



Üst düzey bir Hazine yetkilisi çarşamba günkü yaptırımlarla ilgili olarak gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya ile Kuzey Kore arasındaki derinleşen bağların Rusya'nın savaş sırasında destek bulma konusundaki çaresizliğinin bir işareti olduğunu söyledi.



Bu yılın başlarında ABD, Ukrayna için, yönetimin ABD'de bulunan Rus devlet varlıklarına el koymasına ve bunları Kiev'in yararına kullanmasına izin veren bir yardım paketini kabul etti.



Kısa bir süre sonra G7 liderleri, Ukrayna'nın hayatta kalma mücadelesine yardımcı olmak üzere 50 milyar dolarlık bir kredinin tasarlanması konusunda anlaştı.



Rusya'nın çoğu Avrupa'da bulunan 300 milyar dolarlık dondurulmuş merkez bankası varlıklarından elde edilen kâr faizinin teminat olarak kullanılmasına karar verildi.