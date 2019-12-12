Samanyolu Haber /Dünya / ABD'den Rusya'yı 'terör sponsoru ülke' kategorisine sokma hamlesi /12 Aralık 2019 13:21

ABD'den Rusya'yı 'terör sponsoru ülke' kategorisine sokma hamlesi

ABD Senatosu Uluslararası İlişkiler Komitesi, Dışişleri Bakanlığı’ndan Rusya’nın terör sponsoru olup olmadığına karar verilmesinin talep edildiği bir tasarıyı onayladı.

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ABD Senatosu Uluslararası İlişkiler Komitesi’nden Sputnik’e konuşan bir kaynağa göre, Komite, Dışişleri Bakanlığı’ndan Rusya’nın ‘terör sponsoru’ kriterlerine uyup uymadığını belirlemesi talebinde bulunduğu bir tasarıyı onayladı.

Olası daha sert yaptırımların yolunu açan tasarı, iki ülke arasında hâlihazırda gergin olan ilişkileri bir adım daha kötüye götürebilir.

ABD’ye göre, terör destekçisi ülkeler arasında İran, Kuzey Kore, Suriye ve Sudan yer alıyor. Küba, Irak, Libya ve Güney Yemen de daha önce bu listeye dahil edilmişti.

Trump’a NATO’dan çıkma engeli

Komite ayrıca ABD Başkanı Donald Trump’ın, ABD’nin NATO’dan çıkma prosedürlerini Kongre’nin onayını almadan başlatma hakkından mahrum bırakılması kararını da onayladı.

Kaynak ayrıca “Bugün biri hariç (Kremlin’in saldırganlığından korunmaya yönelik 2019 tarihli tasarı) oylamaya sunulan tüm teklifler onaylandı” dedi.

Bu tasarıya göre, Dışişleri Bakanlığı’ndan ilgili Kongre komitelerine konuya dair mütalaa vermesi, Donbass’ta Rusya kontrolünde silahlı grupların olup olmadığını, bu grupların Lugansk ve Donetsk halk cumhuriyetlerindeki silahlı oluşumlarla birlikte ‘yabancı terör örgütü’ kapsamına girip girmediğini belirtmesi isteniyor.

Diğer yandan ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı David Hale, bakanlığın Rusya’yı ‘terör sponsoru’ olarak görmediğini ve ülkesinin Rusya’nın da terör saldırılarının kurbanı olduğunu kabul etmesi gerektiğini belirtmişti.
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