ABD'den S-400 açıklaması

ABD'nin NATO Daimi Temsilcisi Kay Bailey Hutchinson, ülkesinin hâlâ Türkiye’nin Rus S-400 füze savunma sistemlerini konuşlandırmaktan vazgeçmesini umduğunu söyledi.







Gazetecilere açıklamalarda bulunan Hutchinson, “Türkiye’nin Rus S-400 sistemlerini almasından dolayı endişeliyiz. Bu NATO ile F-35 de dahil olmak üzere, silah uyumluluğu konusuna yansıyacak” diye konuştu.





S-400 nedeniyle Türkiye’nin F-35 üretimi yönünden edineceği ekonomik imkânlardan mahrum kalabileceğine dikkat çeken Temsilci, “Yine de hâlâ Türkiye’nin S-400 konuşlandırmaktan vazgeçmesini umuyoruz” dedi.





Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmasında, “S-400’den geri adım atılmayacağını” şöyle söylemişti:





“S-400 meselesinde çözüm yolları arama konusunda Trump ile mutabık kaldık. Sayın Trump'a Türkiye'nin sistemi alma noktasına nasıl gelindiğini anlattık. Kendisi de bize hak veriyor. Türkiye'nin bu konuda (geri) adım atmayacağını Trump'a anlattık."