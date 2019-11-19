Samanyolu Haber /Dünya / ABD'den S-400 açıklaması /19 Kasım 2019 19:59

ABD'den S-400 açıklaması

Türkiye ile ABD arasında krize dönüşen S-400 sorunu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında yapılan görüşmede de bir çözüme kavuşmadı.

SHABER3.COM

ABD'nin NATO Daimi Temsilcisi Kay Bailey Hutchinson, ülkesinin hâlâ Türkiye’nin Rus S-400 füze savunma sistemlerini konuşlandırmaktan vazgeçmesini umduğunu söyledi.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Hutchinson, “Türkiye’nin Rus S-400 sistemlerini almasından dolayı endişeliyiz. Bu NATO ile F-35 de dahil olmak üzere, silah uyumluluğu konusuna yansıyacak” diye konuştu.

S-400 nedeniyle Türkiye’nin F-35 üretimi yönünden edineceği ekonomik imkânlardan mahrum kalabileceğine dikkat çeken Temsilci, “Yine de hâlâ Türkiye’nin S-400 konuşlandırmaktan vazgeçmesini umuyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmasında, “S-400’den geri adım atılmayacağını” şöyle söylemişti:

  “S-400 meselesinde çözüm yolları arama konusunda Trump ile mutabık kaldık. Sayın Trump'a Türkiye'nin sistemi alma noktasına nasıl gelindiğini anlattık. Kendisi de bize hak veriyor. Türkiye'nin bu konuda (geri) adım atmayacağını Trump'a anlattık."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ABD'den S-400 açıklaması Sonraki Haber >>

30 yıl sigara içmiş birinin akciğerleri!

30 yıl sigara içmiş birinin akciğerleri!

Bahçeli 50 gün sonra Meclis'te: Oldukça zayıflamış

Bahçeli 50 gün sonra Meclis'te: Oldukça zayıflamış

AKP'li iki isim kumarhanede!

AKP'li iki isim kumarhanede!

Pazarcılık yapan KHK mağduru

Pazarcılık yapan KHK mağduru

Böyle olur 'Sosyetik muhafazakarların' kuzen buluşması

Böyle olur 'Sosyetik muhafazakarların' kuzen buluşması

'Abim ölüyor kurtarın'

'Abim ölüyor kurtarın'

Sinsi Tilki pastayı alıp kaçtı

Sinsi Tilki pastayı alıp kaçtı

Annenin hareketi sosyal medyada tepki çekti

Annenin hareketi sosyal medyada tepki çekti

Bir 15 Temmuz itirafı daha!

Bir 15 Temmuz itirafı daha!

Polis genç kızı önce duvara, sonra yere çarptı!

Polis genç kızı önce duvara, sonra yere çarptı!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:55:04