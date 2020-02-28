Samanyolu Haber /Dünya / ABD'den 'S-400'den vazgeçin' çağrısı /28 Şubat 2020 21:24

ABD'den 'S-400'den vazgeçin' çağrısı

Türkiye şehitleri için yas tutarken, ABD'den ahlaksız bir teklif geldi. ABD'nin NATO Daimi Temsilcisi Bailey Hutchison Türkiye'nin S-400 sisteminden vazgeçmesini bekliyoruz, şeklinde konuştu.

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ABD’nin NATO Daimi Temsilcisi Kay Bailey Hutchison, Suriye’deki gelişmeler bağlamında, Türkiye’nin Rus S-400 hava savunma sistemlerinden vazgeçeceğini umduklarını belirtti.

 Hutchison, bugünkü basın toplantısında, Türkiye’ye, S-400’leri almaması gerektiğini anlatmaya çalıştıklarını belirterek, “Umarım Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, bizim onların geçmişinin ve geleceğinin müttefiki olduğumuzu ve S-400’ten vazgeçmeleri gerektiğini görür” dedi. Hutchison, Suriye’de şu anda gelişen durumun, “Türkiye ve Rusya arasında yaşanan her şeye ağır basması” gerektiğini söyledi.
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