ABD'den Şam-SDG anlaşmasına ilişkin açıklama

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Suriye'deki Heyet Tahrir Şam (HTŞ) yönetimi ile ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında varılan anlaşmaya ilişkin açıklamada bulundu. Ülkede geçici yönetim ile SDG'nin imzaladığı anlaşmada 'memnuniyet duyduğunu' dile getiren Rubio, sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir paylaşımda bulundu.





Rubio, şu ifadeleri kullandı:





"ABD, Suriye Demokratik Güçleri ile Suriye Geçici Yönetimi arasında yakın zamanda duyurulan, kuzeydoğuyu birleşik bir Suriye'ye entegre etmek için yapılan anlaşmayı memnuniyetle karşılıyor.





Amerika Birleşik Devletleri, daha fazla çatışmayı önlemek için en iyi yol olarak güvenilir, mezhepçi olmayan bir yönetim sergileyen siyasi geçişi desteklediğini bir kez daha teyit eder."