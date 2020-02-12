ABD'den şaşırtan hamle: Üç Türk bakan hakkında verdiği yaptırım kararını kaldırdı

ABD yönetimi, 2019 yılı ekim ayında üç bakan ve iki bakanlığı yaptırım listesine almıştı.







Bakanların isimlerinin yaptırım listesinden çıkarılması, ABD'li şirketler ya da kişilerle bir kez daha iş yapabilmenin önünü açmış olacak.





ABD Başkanı Donald Trump'ın imzaladığı yaptırım kararında, Türkiye hükümetinin Suriye'nin kuzeyinde yaptığı askeri müdahale olmak üzere Suriye içindeki ve bu ülke ile ilgili alanlardaki durumun, IŞİD'i yenme kampanyasını baltaladığı, sivilleri tehlikeye attığı ve bölgedeki barış, güvenlik ve istikrarı tehdit ettiği ifade ediliyordu.





Yaptırım getirilen üç bakan; Enerji Bakanı Fatih Dönmez, Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ydu.





Yaptırımlar kapsamında üç bakanını Amerika'daki mal varlıklarına el konabileceği de kaydediliyordu.