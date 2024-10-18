ABD'den 'Sinvar' açıklaması: Bu fırsatı değerlendirmeye kararlıyız

İsrail'in Hamas'ın yeni Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar'ı Gazze Şeridi'nde öldürdüğünü açıklamasının ardından ABD, İran ve Hizbullah'tan açıklamalar yapıldı. Hamas, liderinin ölümünü henüz doğrulamazken, ABD Başkanı Joe Biden, Almanya ziyareti için gittiği başkent Berlin'de uçaktan inişinde, basın mensuplarına konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. ABD Başkanı, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'yu arayarak tebrik ettiğini ve artık ileriye bakma zamanının geldiğini kaydetti.







Gazete Duvar'da yer alan habere göre "Bu savaşın sona erme ve rehineleri evine getirme zamanı geldi. Bu, yapmaya hazır olduğumuz şey" diyen Biden, Gazze'de ateşkesin sağlanması için adım atılması gerektiğini vurguladı. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın birkaç gün sonra İsrail'e giderek son durumu muhataplarıyla ele alacağını açıklayan ABD Başkanı, ateşkes konusunda somut bir sürece girmek istedikleri mesajını verdi.





ABD: ATEŞKES SAĞLANMASI İÇİN BİR FIRSAT





ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller da 17 Ekim Perşembe günü düzenlediği günlük basın toplantısında, İsrail ordusunun Hamas lideri Yahya Sinvar'ı öldürdüğünü açıklamasının ardından, bölgeyle ilgili öngörülerini gazetecilere değerlendirdi. Sözcü Miller, Hamas'ın İsrail için hâlâ bir tehdit oluşturduğunu ve İsrail'in bu tehdidin üzerine gitme hakkının olduğunu savunarak, bununla birlikte Sinvar'ın öldürülmesini 'çatışmaları sonlandırıp ateşkes sağlanması için' bir fırsat olarak gördüklerini aktardı.





ABD destekli ateşkes önerisinin mayıs ayından bu yana masada olduğunu ve Sinvar'ın öldürülmesiyle bu önerinin ilerleme potansiyelinin arttığını ifade eden Miller, "Bu fırsatı değerlendirmeye kararlıyız" diye ekledi. Sözcü Miller, İsraillilerin savaşı sona erdirmek adına bir anlaşmaya varmak için 'zor kararlar' alması gerekeceğini söyledi.





İsrail'in halen çok meşru bir stratejik hedefi olduğunu belirten Miller, "Bu da tüm rehinelerin geri dönmesi ve biz de bu hedefe çok gerçek bir ilgi duyuyoruz. Çünkü bu 101 rehineden 7'si Amerikalı ve onların geri dönmesini istiyoruz" dedi. Miller, Hamas'ın aracılar tarafından sunulan ateşkes tasarısını kabul ettiğinin hatırlatılması üzerine, Hamas liderliğinin ABD'nin teklifinin bir kısmını kabul etmediğini ve 'bir karşı teklife döndüklerini' söyledi.





İRAN: DİRENİŞ RUHU GÜÇLENECEKTİR

Konuya ilişkin olarak sosyal medya hesabından açıklama yapan İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Misyonu ise Sinvar'ın ölümünün 'direniş ruhunu güçlendireceğini' söyledi. Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin'in 'yerin altındaki bir delikten ABD güçleri tarafından çıkarıldığı ve silahlı olmasına rağmen kendisini öldürmemeleri için yalvardığı' belirtilen açıklamada, "Saddam'ı direniş modelleri olarak görenler sonunda çöktü. Ancak Müslümanlar savaş alanında - savaş kıyafetleri içinde, gizlenerek değil açıkta düşmanla yüz yüze - duran Şehit Sinvar'a baktıklarında direniş ruhu güçlenecektir" denildi.





Sinvar'ın 'Filistin'in özgürleşmesine giden yolda onu takip edecek gençler ve çocuklar için bir rol model olacağını' da söyleyen İran Misyonu, "İşgal ve saldırganlık var olduğu sürece, şehit hayatta kaldığı ve bir ilham kaynağı olmayı sürdürdüğü için direniş dayanacaktır" dedi.





HİZBULLAH: YENİ VE TIRMANAN BİR SAFHAYA GEÇİŞİ İLAN EDİYORUZ

Sinvar'ın öldüğünün açıklanmasının ardından İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'daki İran destekli Hizbullah'tan da açıklama yapıldı. Açıklamada, İsrail güçlerine karşı ilk defa hassas güdümlü füzeler kullanıldığı ifade edildi. Hizbullah, açıklamasında, 'İsrail düşmanı ile çatışmada yeni ve tırmanan bir safhaya geçildiğini ilan ederek bunun gelecek günlerde yaşanacak gelişme ve olaylarda kendisini göstereceğini' belirtti.





Hizbullah'ın açıklaması Yahya Sinvar'ın öldüğünün açıklanmasının ardından gelse de açıklamada Hamas liderinden bahsedilmedi. Lübnan'ın güneyindeki köylerde İsrail'in kara saldırılarına karşı koymak için 'yüzlerce savaşçının tamamen hazır olduğu' belirtilen açıklamada, roket saldırılarının da günbegün tırmanacağı ifade edildi.





NYT: İSRAİL GÜÇLERİ SİNVAR'LA KARŞILAŞMAYI BEKLEMİYORDU

Öte yandan, ABD'nin The New York Times (NYT) gazetesi, İsrailli yetkililere dayandırdığı haberinde, Hamas lideri Yahya Sinvar'ın 'İsrail'in Gazze'deki harekatının ana hedefi olduğunu ancak Sinvar'ı öldüren askerlerin onunla karşılaşmayı beklemediğini' yazdı.





Buna göre, İsrailli askerler Gazze Şeridi'nin güneyinde 'rutin devriye' gezerken çatışma çıkmış ve insansız hava aracı (İHA) destekli İsrail askerleri 'çok sayıda militanın gizlendiği' binayı kısmen yerle bir etmişti. Daha sonra binanın yıkıntısı arasında Sinvar olduğu söylenen kişinin cansız bedeni ile karşılaşılmıştı. İsrailli yetkililer, Sinvar'ın yer üstünde, yanında iki Hamas mensubu ile birlikte öldürüldüğünü açıkladı.





İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) daha sonra Sinvar olduğunu söyledikleri kişinin bulunduğu bina içinde İHA ile çekilmiş görüntülerini de servis etti. IDF sözcülerinden Nadav Shoshani'nin de X hesabından paylaştığı görüntülerde, kolu ağır yaralı kişinin bir koltukta oturduğu, yüzünün bir kısmının bir örtüyle kapalı oldu görülüyordu. Kendisine yaklaşan İHA'yı fark eden kişi, daha sonra elindeki bir sopayı ona doğru fırlatıyordu.