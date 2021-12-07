Samanyolu Haber /Gündem / ABD'den soğuk savaşı hatırlatan Çin kararı /07 Aralık 2021 00:48

ABD'den soğuk savaşı hatırlatan Çin kararı

ABD, Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenecek 2022 Kış Olimpiyatları'nı ülkenin insan hakları konusundaki sicili nedeniyle diplomatik olarak boykot etme kararı aldı. ABD, 1980'de Sovyetlerin Afganistan'ı işgalini protesto etmek için sporcularını Moskova Olimpiyatları'ndan çekmiş, Sovyetler Birliği ve müttefikleri de buna karşılık Los Angeles'ta düzenlenen bir sonraki 1984 Yaz Olimpiyatları'nı boykot etmişti.

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BBC Türkçe'de yer alan habere göre ABD, Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenecek 2022 Kış Olimpiyatları'nı ülkenin insan hakları konusundaki sicili nedeniyle diplomatik olarak boykot etme kararı aldı.

Beyaz Saray Basın Sekreteri Jen Psaki Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Çin'e resmi temsilci gönderilmeyeceğini doğruladı, Amerikalı sporcuların ise olimpiyatlara katılabileceklerini ve hükümetin tam desteğini alacaklarını söyledi.

Çin kararın ardından henüz bir açıklama yapmadı ancak daha önce boykot durumunda "karşı önlemler alacağını" duyurmuştu.

ABD Başkanı Joe Biden geçen ay etkinliğin diplomatik olarak boykot edilmesini değerlendirdiğini belirtmişti.

Psaki, ülkeye diplomat veya resmi heyet göndermenin, "Çin Halk Cumhuriyeti'nin Sincan'daki korkunç insan hakları ihlâlleri ve zulmü karşısında" hiçbir şey yokmuş gibi davranmak olacağını belirterek, "Bunu yapamayız" dedi.

Biden yönetiminin 2022 Kış Olimpiyatları'na yönelik diplomatik boykotu, 1980'de Sovyetlerin Afganistan'ı işgalini protesto etmek için sporcularını Moskova Olimpiyatları'ndan çektiği ABD'nin bir önceki boykotundan daha az yaptırım içeriyor.

Sovyetler Birliği ve müttefikleri, buna karşılık Los Angeles'ta düzenlenen bir sonraki 1984 Yaz Olimpiyatları'nı boykot etmişti.

Psaki, hükümetin "bu an için hazırlanan sporcuları cezalandırmanın doğru bir adım olduğunu" düşünmediğini, ancak 2022 Kış Olimpiyatları'na resmi bir heyet göndermemenin "açık bir mesaj olacağını" söyledi.

ABD, 2028'de Yaz Olimpiyatları'nı düzenleyecek.
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