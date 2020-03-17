Samanyolu Haber /Dünya / ABD'den sonra Çin'den de koronavirüs aşısına onay /17 Mart 2020 23:12

ABD'den sonra Çin'den de koronavirüs aşısına onay

ABD'de koronavirüs için geliştirilen aşının test edilmesinin ardından, Çin'de, yeni tip koronavirüse karşı geliştirilen aşının klinik deneylerinin yapılmasına onay verildi.

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Çin'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen bir aşıya klinik denemeler için onay verildi.

Çin devlet televizyonu CCTV'nin haberine göre, Askeri Tıp Akademisi'nden bir araştırma ekibi tarafından geliştirilen aşının güvenlik, etkinlik ve kalite denetimlerinden geçirildiği, ayrıca kitlesel üretim için ön hazırlıkların başladığı belirtildi.

Çin Askeri Tıp Akademisi'nden biyolog mühendis Tümgeneral Çen Vei önderliğindeki araştırma ekibinin hazırladığı aşının bir alt birim aşı olduğu, içeriğinde yalnızca koronavirüsün hastalığa yol açmayan antijen kısımlarını içerdiği ifade edildi.

Alt birim aşılar, hastalığa yol açan patojenin güçsüzleştirilmiş bir versiyonunu içeren aşılara göre daha güvenli ve istikrarlı görülüyor fakat potajen içeren aşılara göre daha zayıf bir koruma sağlıyor. 

Onayın ardından kısa süre içinde aşının klinik denemelerine başlanması bekleniyor. 

VUHAN'DAN DÜNYAYA

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs, 150'den fazla ülke ve bölgede 180 binden fazla kişiye bulaştı. DSÖ'nün "pandemi" (küresel salgın) olarak nitelediği hastalık nedeniyle şu ana kadar 7 bin 477 kişi hayatını kaybetti.

ABD'DEKİ TEST HEYECAN OLUŞTURDU

ABD'de koronavirüs için geliştirilen aşı, 4 kişi üzerinde test edilmeye başlanmıştı. 
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