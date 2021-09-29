Samanyolu Haber /Dünya / ABD'den sonra Katar'dan da yaptırım kararı /29 Eylül 2021 22:54

ABD'den sonra Katar'dan da yaptırım kararı

Hizbullah'ın Arap Yarımadası'ndaki finans ağına ilişkin ABD cephesinden atılan yaptırım adımının ardından benzer bir uygulamanın da Katar yönetimi tarafından uygulamaya konulduğu ifade edildi.

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ABD’nin ardından Katar da, Hizbullah’ın Arap Yarımadası'ndaki finans ağını ulusal yaptırım listesine aldığını açıkladı.

ABD Hazine Bakanlığı, ABD ve Katar'ın Arap Yarımadası'ndaki Hizbullah’a ait bir finans ağına yaptırım uyguladığını aktarmış, Ali Reda Hassan al-Banai, Ali Reda al-Qassabi Lari ve Abd al-Muayyid al-Banaiare'nin Hizbullah'a finansal veya maddi destek sağladıklarının belirlediğini ifade etmişti.

ABD’nin ardından Katar da, Hizbullah’ın Arap Yarımadası'ndaki finans ağını ulusal yaptırım listesine aldığını açıkladı. Yaptırım listesine 7 kişi ve 1 kuruluş eklenirken, kararın ABD ile işbirliğine uygun olduğu belirtildi. Katar, eklenen varlık veya kişiler hakkında daha fazla ayrıntı vermedi.
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