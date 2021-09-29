ABD'den sonra Katar'dan da yaptırım kararı

ABD’nin ardından Katar da, Hizbullah’ın Arap Yarımadası'ndaki finans ağını ulusal yaptırım listesine aldığını açıkladı.





ABD Hazine Bakanlığı, ABD ve Katar'ın Arap Yarımadası'ndaki Hizbullah’a ait bir finans ağına yaptırım uyguladığını aktarmış, Ali Reda Hassan al-Banai, Ali Reda al-Qassabi Lari ve Abd al-Muayyid al-Banaiare'nin Hizbullah'a finansal veya maddi destek sağladıklarının belirlediğini ifade etmişti.





ABD’nin ardından Katar da, Hizbullah’ın Arap Yarımadası'ndaki finans ağını ulusal yaptırım listesine aldığını açıkladı. Yaptırım listesine 7 kişi ve 1 kuruluş eklenirken, kararın ABD ile işbirliğine uygun olduğu belirtildi. Katar, eklenen varlık veya kişiler hakkında daha fazla ayrıntı vermedi.