Samanyolu Haber /Gündem / ABD'den sonra NATO'dan da S-400 tepkisi /19 Ekim 2020 09:24

ABD'den sonra NATO'dan da S-400 tepkisi

ABD'nin ardından NATO da, Türkiye'nin S-400'leri test ettiğine dair haberlere tepki gösterdi. NATO Sözcüsü, S-400'lerin test edildiğinin Türkiye tarafından teyit edilmesi halinde, bunun "üzücü olacağını" söyledi.

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NATO, Türkiye'nin Sinop yakınlarındaki bir tatbikatta, Rusya'dan aldığı S-400 savunma sistemini test ettiğine dair haberlerden endişe duyduğu bildirdi. Alman Haber Ajansı'na (dpa) konuşan NATO sözcüsü, S-400'lere ilişkin olarak "Bu sistem müttefik hava araçları için bir risk oluşturabilir ve müttefikler arasındaki ilişkileri zedeleyebilir" değerlendirmesinde bulundu.

DW Türkçe'nin haberine göre Türkiye'nin müttefikleri ile alternatif çözümler aramasının önemine işaret eden NATO sözcüsü, kararın Türkiye'nin ulusal meselesi olduğunu ancak S-400 sisteminin NATO'nun hava ve füze savunma sistemine entegre edilemeyeceğinin altını çizdi. Sözcü, "S-400 hava savunma sisteminin test edildiği Türkiye tarafından teyit edilirse, bu üzücü olur" ifadesini de sözlerine ekledi.

Türk medyasında cuma günü yer alan haberlerde Türkiye'nin Sinop yakınlarında S-400'leri ilk kez test ettiğini duyurmuş, Rus resmi haber ajansı TASS da "askeri ve diplomatik çevrelerden" bir kaynağa dayandırılan haberinde, "S-400 hava savunma sistemine ait üç füzenin ateşlendiğini ve belirlenen tüm hedeflere başarıyla isabet ettiğini" belirtmişti.

ABD de Türkiye'nin S-400'leri test ettiğine ilişkin haberler konusunda bir açıklama yapmış ve S-400 sisteminin aktive edilmesi halinde, bunun iki ülke ilişkileri açısından "ağır sonuçları" olacağını bildirmişti. Türkiye'nin Rusya'da S-400 hava savunma sistemi satın alması karşısında ABD, Türkiye'yi F-35 savaş uçakları programından çıkartmış ve sistemin aktive edilmesi halinde Türkiye'yi yaptırımla tehdit etmişti.
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