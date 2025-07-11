Samanyolu Haber /Dünya / ABD'den Suriye açıklaması: Hükümet ile Kürtler arasında anlaşmazlık var /11 Temmuz 2025 00:01

ABD'den Suriye açıklaması: Hükümet ile Kürtler arasında anlaşmazlık var

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Suriye'de merkezi hükümet ile Kürtlerin, güçlerini birleştirme konusunda hala anlaşamadıklarını söyledi.

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Amerikan Associated Press (AP) haber ajansına konuşan Barrack, taraflar arasında ciddi görüş ayrılıkları olduğunu belirtti.

Barrack, anlaşmazlığın, Suriye'de yeni hükümet yıllarca süren iç savaş sonrası kontrolünü sağlamlaştırmaya çalışırken sürekli engel teşkil ettiğini vurguladı.

Barrack bu açıklamayı, Suriye'nin geçici devlet başkanı Ahmed Şara ve ülkenin kuzeydoğusunu büyük oranda kontrol eden Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) komutanı Mazlum Abdi'nin 9 Temmuz'da Şam'daki görüşmeleri sonrası yaptı.
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