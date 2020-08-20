Samanyolu Haber /Dünya / ABD'den Suriye ile ilgili yeni karar /20 Ağustos 2020 21:46

ABD'den Suriye ile ilgili yeni karar

ABD'de Suriye ile ilgili yeni bir karara imza atıldığı ifade edildi. Söz konusu yeni karara göre Suriye hükümeti ve ordusundan bazı yetkililerinin daha yaptırım listesine aldığı belirtildi.

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sol.org.tr'de yer alan habere göre ABD Suriye hükümeti ve ordusundan bazı yetkilileri daha yaptırım listesine aldığını açıkladı.

ABD Suriyeli yetkililere yönelik yaptırımlarına yeni isimler eklediğini açıkladı.

ABD Hazine Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın basın danışmanı Luna Şibl’in ve Baas Partisi liderlerinden Muhammed Ammar Saati’nin yaptırım listesine alındığı belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ise yaptığı yazılı açıklamada bakanlığının Suriye Ulusal Savunma Güçleri komutanı Fadi Sakir'in de aralarında bulunduğu Suriye ordusundan bazı isimlere yaptırım kararı aldığını duyurdu.

Pompeo yeni yaptırımların "21 Ağustos 2013’te Doğu Guta'da gerçekleştirilen kimyasal saldırının" yıldönümü öncesinde yürürlüğe girdiğini söyledi. Pompeo'nun andığı çok sayıda sivilin yaşamını yitirdiği olayda Suriye hükümeti suçlanmış ancak daha sonra saldırının emperyalizmin desteğiyle cihatçı örgütlerce gerçekleştirildiğini gösteren raporlar ortaya çıkmıştı.

Pompeo bugün yaptığı açıklamada Esad hükümetine karşı baskıyı sürdüreceklerini söyledi.
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