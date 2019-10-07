ABD'den Suriye operasyonuna yeşil ışık: Destek yok ancak itiraz da yok

"ABD Silahlı Kuvvetleri bu operasyona dahil olmayacak" ifadelerinin yer aldığı yazılı açıklamada ayrıca Türkiye'nin bölgede son iki yılda yakalanan IŞİD savaşçılarından sorumlu olacağı belirtildi.







Washington'dan yapılan açıklama şöyle:





"Bugün Başkan Donald Trump, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştü. Türkiye, Suriye'nin kuzeyine uzun zamandır planladığı operasyonu yakın zamanda başlatacak. ABD Silahlı Kuvvetleri bu operasyona dahil olmayacak ve ABD güçleri bölgedeki IŞİD "halifeliğini" yendiği için bahsi geçen bölgede yer almayacak.





ABD, tutuklanan IŞİD'lilerin savaşçılarının çoğunluğunun geldiği Fransa, Almanya ve diğer Avrupa ülkelerine vatandaşlarını geri almaları için baskı yaptı, ancak onlar bunu istemedi ve reddetti. ABD onları uzun yıllar sürebilecek bu süreçte tutmayacak, bu ABD'li vergi mükelleflerine büyük bir yük olabilir. Şimdi, IŞİD'in yenilmesinin ardından son iki yılda bölgede yakalanan IŞİD savaşçılarından Türkiye sorumlu olacak."





Cumhurbaşkanı Erdoğan dün AKP'nin Kızılcahamam kampında yaptığı konuşmada, "Trump, Fırat’ın doğusundan çekilmeyi gündeme getirdi ama yanındakiler talimata uymuş değil. Bütün hesabımızı yapmak zorundayız. Güvenli bölge olarak söylediğimiz, haritada çizip gösterdiğimiz yerler, 30-32 km. derinlik çalışmalar bizim bu bölgede durumumuz ne olduğunu göstermemiz bakımından önemli. Bize düşen her alanda hazırlık yapıp, yeni projeleri ve eserleri hayata geçirmektir. Biz işimize bakacağız. Türkiye için ne yapabiliriz ona bakacağız" ifadelerini kullanmıştı.



