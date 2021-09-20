Samanyolu Haber /Dünya / ABD'den Suriye'de hava saldırısı /20 Eylül 2021 23:23

ABD'den Suriye'de hava saldırısı

Pentagon Sözcüsü John Kirby tarafından yapılan açıklamada Suriye'deki bir El Kaide liderine yönelik hava saldırısı düzenlendiği belirtildi.

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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, ABD'nin Suriye'de bulunan El Kaide liderine başarılı bir hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

ABD, Suriye'de El Kaide liderine başarılı bir hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

John Kirby yaptığı açıklamada, "ABD güçleri bugün Suriye'nin İdlib kenti yakınlarında üst düzey bir El Kaide liderine terörle mücadele saldırısı düzenledi. İlk işaretler hedeflediğimiz kişiyi vurduğumuz ve saldırı sonucunda sivil kayıp olmadığı yönünde” ifadelerini kullandı.

Kirby, hedef alınan teröristin kimliği hakkında bilgi vermedi.
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