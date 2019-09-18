Samanyolu Haber /Dünya / ABD'den Suriye'ye bir askeri üs daha: Bu kez İngiliz askerlerle... /18 Eylül 2019 00:04

ABD'den Suriye'ye bir askeri üs daha: Bu kez İngiliz askerlerle...

Suriye'de ABD dışında Fransa ve diğer ülkelerin askerleri de ABD'nin yapmış olduğu askeri üslerde kalıyor.

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ABD, Mardin'in Nusaybin ilçesinin karşısında yer alan Kamışlı kentinde yeni bir askeri hava üssü daha kuruyor. 6 kilometrelik bir alan üzerine inşa edilecek üssün ABD ve İngiliz askerleri tarafından ortaklaşa kullanılacağı belirtiliyor.

Suriye'de terörle mücadeleyi gerekçe göstererek askeri varlığını sürdüren ABD, Kamışlı'da yeni bir askeri üs kurmaya hazırlanıyor.

Sputnik'in haberine göre, ABD, Mardin'in Nusaybin ilçesinin karşısında yer alan Kamışlı kentinde yeni bir askeri hava üssü daha kuruyor. Kamışlı kent merkezinde ise Suriye Ordusu askerleri olduğu için, ABD askeri üssü kentin 20 kilometre güneyindeki Bılbarut bölgesinde kuruyor.

İngiliz askerlerle ortak kullanılacak

Suriye'nin kuzeyinde 28 askeri üssü olan ABD'nin bu yeni üssünün ay sonuna kadar tamamlanması bekleniyor. Üs alanının çevresi askerler tarafından korunurken, bölgeye ABD'li yetkililer dışında kimse giremiyor. 6 kilometrelik bir alan üzerine inşa edilecek üssün ABD ve İngiliz askerleri tarafından ortaklaşa kullanılacağı belirtiliyor. Suriye'de ABD dışında Fransa ve diğer ülkelerin askerleri de ABD'nin yapmış olduğu askeri üslerde kalıyor.

Öte yandan İngiltere Parlamentosu'ndan oluşan bir heyet de dün Kamışlı'ya giderek çeşitli görüşmelerde bulunmuştu.

ABD, Suriye'nin kuzeyinde daha önce Derik, Deyr er Zor, Rakka, Tabka, Rimelan, Hol, Şedadi, Kobani, Eyn İssa, Rasul Ayn, Menbiç, Haseke ve Tel Abyad'da askeri üsler kurmuştu. Söz konusu üslerin dışında, Kobani, Rakka, Rasul Ayn ve Tabka kentinde de hava üsleri inşa edilmişti.
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