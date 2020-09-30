ABD'den Suriye'ye yeni yaptırım kararı

sol.org.tr'de yer alan habere göre ABD 'Sezar Yasası' kapsamında Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile ilişkili 17 kurum ve kişiye daha yaptırım uygulayacağını açıkladı.





ABD yönetimi, 17 Haziran'da yürürlüğe soktuğu "Sezar Suriye Sivil Koruma Yasası" kapsamında Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile ilişkili 17 kurum ve kişiye daha yaptırım kararı aldı.





ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu yaptırımların, "Suriye'nin Türkiye sınırındaki İdlib'de Armanaz beldesine 29 Ekim 2017'de yapılan saldırılara atfen getirildiği"ni kaydetti.





Ek yaptırımlarla Suriye yönetimine finansal destek veren ve iş yapan kurumların yanı sıra bu faaliyetlerde rol alan kişilerin de yaptırım listesine eklendiği kaydedildi.





ABD'nin yaptırım kararı aldığı kurum ve kişiler arasında Suriye 5. Ordu Komutanlığı, 5. Ordu Komutanı Milad Cedid, Suriyeli iş insanı Yasir İbrahim ve kardeşleri Nesrin İbrahim ile Rana İbrahim yer aldı.





Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim geçen hafta BM Genel Kurulu'na hitaben video aracılığıyla yaptığı konuşmada, ABD'nin tıpkı George Floyd'u boğduğu gibi Suriye'ye yönelik Sezar yaptırımlarıyla da Suriye halkını boğmayı amaçladığını söylemişti.