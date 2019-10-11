Samanyolu Haber /Dünya / ABD'den Suudi Arabistan'a yeni askeri yığınak kararı /11 Ekim 2019 21:37

ABD'den Suudi Arabistan'a yeni askeri yığınak kararı

Türkiye'nin Suriye operasyonu için düğmeye basmasının ardından Ortadoğu'da sular ısınmaya devam ediyor. Son olarak da ABD, Suudi Arabistan'a ek asker göndereceğini açıkladı.

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Pentagon’dan yapılan açıklamaya göre ABD Suudi Arabistan’a ek asker, hava savunma sistemi ve savaş uçağı gönderecek.

ABD Suudi Arabistan’a ek asker göndermeye hazırlanıyor.

sol.org.tr'de yer alan habere göre ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Jonathan Hoffman yaptığı açıklamada, Bakan Mark Esper’in Suudi Arabistan’a iki hava filosu, iki Patriot bataryası ve bir THAAD sisteminin de dahil olduğu ek güçler yerleştirme onayı verdiğini belirtti.

Pentagon sözcüsü “Bakan Esper bu sabah Suudi Veliaht Prensi Muhammed bir Selman ile yaptığı telefon görüşmesinde kendisini Suudi Arabistan’ın savunmasını artırmak için ek birlik konuşlandırılması konusunda bilgilendirdi” dedi. Hoffman bu ay diğer konuşlandırmalar da dahil, onaylanan ve görev süresi uzatılan ek asker sayısının 3 bin olduğunu açıkladı.

Reuters haber ajansına konuşan kaynaklar ABD’nin Suudi Arabistan'a göndereceği asker sayısının binlerle ifade edildiği öne sürmüştü.
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