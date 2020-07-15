Samanyolu Haber /Gündem / ABD'den 'Türk Akım' projesi çıkışı /15 Temmuz 2020 21:48

ABD'den 'Türk Akım' projesi çıkışı

Rus doğalgazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıma projesi olan Türk Akımı konusunda bir açıklamada bulunan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun projeyle ilgili "Şimdi çıkın ya da sonuçlarından ortaya çıkacak riski göze alın" dediği ifade edildi.

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ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Rusya'dan gelen doğal gazı Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıyan TürkAkım projesiyle ilgili, "Şimdi çıkın ya da sonuçlarından ortaya çıkacak riski göze alın" dedi.

Pompeo, TürkAkım ve Rus doğalgazını Kuzey Avrupa ülkelerine taşıyan KuzeyAkım 2 projelerinde yer alan ülkelere “Projeden hemen çıkın ya da ortaya çıkacak riski göze alın” açıklamasında bulundu.

Rusya’ya fayda sağlayan kötü projelerde yer alındığını vurgulayan Pompeo, projelere destek veren katılımcıları uyardı.

Bir an önce projelerden çekilme çağrısında bulunan ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, çekilmeyenler için “Sonuçları olur” ifadelerini kullandı.
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