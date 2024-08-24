ABD'den Türk şirketlere yaptırım

ABD Maliye Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı Cuma günü, Rusya’nın Ukrayna’daki savaşına destek verdikleri için 400'den fazla kişiye ve şirketlere yönelik yaptırım açıkladı.



VOA Türkçe'den Ezel Şahinkaya'nın haberine göre Çin, Rusya, Avrupa ve Ortadoğu’dan çeşitli kişi ve kuruluşların da aralarında bulunduğu yaptırım listesinde, Türk vatandaşlığına sahip bir isim ve Türkiye merkezli şirketler de yer alıyor.



ABD Maliye Bakanlığı’nın yayınladığı açıklamada Maliye Bakan Yardımcısı Wally Adeyemo, "Rusya ekonomisini Kremlin'in askeri-endüstriyel kompleksinin hizmetinde bir araca dönüştürdü. Maliye Bakanlığı’nın bugünkü eylemleri, Başkan Biden ve G7 liderlerinin Rusya'nın askeri-endüstriyel temelli tedarik zincirlerini ve ödeme kanallarını bozmak için verdiği taahhütleri uygulamaya devam ettiğini gösteriyor" dedi.



Adeyemo, "Dünya çapındaki şirketler, finans kuruluşları ve hükümetler, Rusya'nın askeri-endüstriyel tedarik zincirlerini desteklemediklerinden emin olmalılar" diye ekledi.



Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, X paylaşımında, ABD'ye yaptırımlar için teşekkür ederek, bunların Rusya'nın "Ukrayna'ya karşı saldırgan bir savaş yürütme" yeteneğini daha da zayıflatacağını söyledi. Zelenskiy, "Rusya saldırganlığını sürdürdüğü sürece saldırgana yönelik baskının sürdürülmesi ve sürekli arttırılması gerekiyor" dedi.



ABD Maliye Bakanlığı, “Yaptırımlardan kaçınma, yaptırımları ihlal etme ve yaptırımları geri çekme” başlığı altında, Çin, İsviçre, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri’nden de olmak üzere yüzden fazla kişi ve kuruluşa yaptırım uyguladığını açıkladı. Açıklamaya göre bu yaptırımlar, “Rusya'ya askeri malzeme ve hassas çift kullanımlı mallar tedarik eden ulusötesi ağları” ve “Rus gelir üreticileri ve oligarklar adına yasadışı finansal planları ve yaptırımlardan kaçınmayı kolaylaştıran veya mümkün kılan birden fazla ağı” hedef alıyor.



Bakanlık ayrıca, ABD’nin geçmişte yaptırım listesine aldığı Rusya merkezli Promtekh şirketinin, Türkiye, Fransa ve Hong Kong’da bulunan şirketler üzerinden bir ağ oluşturarak Promtekh iştiraklerine yüksek öncelikli mallar gönderdiğini açıkladı.



Cuma günü ayrıca ABD’nin resmi gazetesinde, ABD Ticaret Bakanlığı’nın ihracat kontrol listesine 123 yeni kuruluşun eklendiği duyuruldu. Bu kuruluşların 63’ü Rusya’da, 42’si Çin’de ve 8’i Türkiye’de bulunuyor. Resmi gazetede yer alan 56 sayfalık belgeye göre, bu kuruluşların, “ABD'nin ulusal güvenliğine veya dış politika çıkarlarına aykırı hareket ettiği” tespit edildi.