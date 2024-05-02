Samanyolu Haber /Gündem / ABD'den Türk şirketlere yeni yaptırımlar /02 Mayıs 2024 09:59

ABD'den Türk şirketlere yeni yaptırımlar

ABD Maliye Bakanlığı, aralarında Türkiye, Belçika ve Çin'deki bazı şirketlerin de olduğu yeni Rusya yaptırımlarını açıkladı.

SHABER3.COM

ABD Maliye Bakanlığı, Rusya’nın Ukrayna savaşı sebebiyle kendisine uygulanan yaptırımları ihlal etme çabalarını hedef aldı. Yeni açıklanan yaptırım listesinde, Türkiye, Belçika ve Çin’deki bazı şirketler de var.

VOA Türkçe'nin haberine göre, yeni yaptırımlarla, Rusya’nın savunma sanayiinin yanı sıra kimyasal ve biyolojik silah programları ve Rusya’nın savunma imalatı için önemli malzemeleri sağlayan üçüncü ülkelerdeki şirket ve kişiler hedef alındı.

Washington daha önce de Çin, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki bazı şirketlere yaptırım uygulayarak Moskova’nın Batı ülkelerinin uyguladığı yaptırımları delmesinin önüne geçmeye çalışmıştı.

YAKLAŞIM 300 KİŞİ VE KURUM LİSTEDE

ABD Maliye Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı’nın açıkladığı yeni yaptırımlarla toplamda yaklaşık 300 şirket, kişi ve kurum hedef alındı.

Bunların yaklaşık 60’ı Azerbaycan, Çin, Belçika, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri ve Slovakya’da yer alıyor. Maliye Bakanlığı’nın açıklamasında bu ülkelerde yer alan bazı şirketler, Rusya’ya “acil olarak ihtiyaç duyduğu teknoloji ve ekipmanı sağlamakla” suçlanıyor.

Maliye Bakanlığı’na göre, Hong Kong ve Çin’deki bazı şirketler, Rus ordusuna jammer, sensor ve insansız hava aracı motoru sağlamakla suçlanıyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ABD'den Türk şirketlere yeni yaptırımlar Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:48:12