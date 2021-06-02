Samanyolu Haber /Ekonomi / ABD'den Türkiye dahil 6 ülkeye yüzde 25 vergi kararı /02 Haziran 2021 21:59

ABD'den Türkiye dahil 6 ülkeye yüzde 25 vergi kararı

ABD yönetiminin aralarında Türkiye'nin de olduğu toplam altı ülkeye yönelik yüzde 25 ithalat vergisi getirme karar aldığı belirtildi. Ancak söz konusu kararın uluslararası müzakereler devam ederken askıda olacağı ifade edildi.

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Amerika'nın Sesi internet sitesinde yer alan habere göre ABD aralarında Türkiye’nin de olduğu altı ülkeden yapılan ithalata yönelik yüzde 25 oranında vergi getirileceğini açıkladı. Ancak yeni vergiler uluslararası müzakereler devam ederken askıda olacak.

ABD Ticaret Temsilcisi’nin ofisinden yapılan açıklamada, İngiltere, İtalya, İspanya, Türkiye, Hindistan ve Avusturya’dan ithal edilen ürünlere gümrük vergisi getirilmesine onay verildiği açıklandı.

ABD yasaları uyarınca bir yıldır yürütülen incelemede, bu ülkelerde uygulanan dijital hizmet vergilerinde Amerikan şirketlerine ayrımcılık yapıldığı sonucuna varılmıştı.

ABD Ticaret Temsilciliği bunun üzerine bu ülkelerden ithal edilen 2 milyar dolarlık ürüne yüzde 25 oranında vergi getirilmesine karar verdi.

Vergiler müzakerelere zaman tanımak amacıyla askıda

Ancak bu vergilerin, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) ve G20 süreçleri kapsamında çok taraflı olarak yürütülen müzakerelerin tamamlanmasına zaman tanımak amacıyla 180 güne kadar askıda olacağı belirtildi.

ABD’nin Ticaret Temsilcisi Katherine Tai konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, “ABD, dijital hizmet vergilerine ilişkin endişelerimiz dahil olmak üzere uluslararası vergilendirmeyle ilgili bir dizi konuya çok taraflı bir çözüm bulunmasına odaklanıyor. ABD, OECD ve G20 süreçleri aracılığıyla uluslararası vergi konularında mutabakata varılması konusunda kararlıdır. Bugün attığımız adım bu müzakerelerin ilerleme sağlamak üzere devam etmesi ve gelecekte gerekmesi halinde (ilgili yasanın) 301. Maddesi uyarınca vergi getirilmesi seçeneğinin korunması için zaman tanımaktadır” ifadelerini kullandı.

ABD Ticaret Temsilciliği’nden yapılan açıklamada, İngiltere’den ithal edilen 887 milyon dolarlık tekstil ürünü, ayakkabı ve kozmetik ürünlerine; İtalya’dan 386 milyon dolarlık çanta, giysi ve optik lensler gibi ürünlere; İspanya’dan 323 milyon dolarlık ürüne; Türkiye’den 310 milyon dolarlık ürüne; Hindistan’dan 118 milyon dolarlık ve Avusturya’dan da 65 milyon dolarlık vergi getirileceği belirtildi.

2 Haziran 2020 tarihinde ABD Ticaret Temsilciliği Avusturya, Brezilya, Çek Cumhuriyeti, Avrupa Birliği, Hindistan, Endonezya, İtalya, İspanya, Türkiye ve İngiltere’de uygulamaya giren ya da girmesi değerlendirilen dijital hizmet vergilerine ilişkin inceleme başlatmıştı.

Kapsamlı incelemelerin ardından 2021 yılı Ocak ayında ABD Ticari Temsilciliği, Avusturya, Hindistan, İtalya, İspanya, Türkiye ve İngiltere’nin kabul ettiği dijital hizmet vergilerinin Amerikan dijital şirketlerine karşı ayrımcılık yaptığı; bu vergilerin uluslararası vergilendirme ilkeleriyle bağdaşmadığı; ABD şirketleri üzerinde bu vergilerin yük oluşturduğu sonucuna varmıştı.

G7 ülkeleri Londra’da biraraya geliyor

G7 ülkelerinin maliye bakanlarının Cuma ve Cumartesi günü vergi müzakerelerinde gelinen noktayı görüşmek üzere İngiltere’nin başkenti Londra’da bir araya gelmeleri bekleniyor.

Toplantıda büyük teknoloji şirketlerinin vergilendirilmesi ve ABD’nin küresel minimum kurumlar vergisi getirilmesi teklifi de gündemde olacak.
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