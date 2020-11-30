Samanyolu Haber /Dünya / ABD'den Türkiye için S-400 açıklaması /30 Kasım 2020 20:30

ABD'den Türkiye için S-400 açıklaması

Türkiye ile ABD arasında yaşanan Rus S-400’leri krizinde tansiyon düşmüyor. ABD’nin NATO Daimi Temsilcisi Kay Bailey Hutchinson, Washington'un Türkiye'nin S-400 füze savunma sistemleri konusundaki tutumunu değiştireceğini umduğunu açıkladı.

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Sinop’taki S-400 atış testlerinin ardından ABD ile Türkiye arasındaki gerilim arttı.S-400’lerin ABD ile Türkiye arasındaki “ana rahatsızlık faktörü” olduğuna dikkat çeken Hutchinson, şu ifadeleri kullandı:

"Bu savunma sistemini devreye almadan önce Türkiye'nin bunun sonuçlarını anlayacağını umuyoruz. Türkiye'nin bunun üzerine düşüneceğini ve hata sonucu aldıkları bu kararı geri çekeceklerini umuyoruz."

ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi ve Askeri İşlerden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Clarke Cooper, Türkiye'ye Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri alımıyla ilgili olarak yaptırımları 'kesin olarak düşündüklerini' söylemişti.
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