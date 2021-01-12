Samanyolu Haber /Dünya / ABD'den Türkiye ile ilgili yeni F-35 kararı /12 Ocak 2021 21:22

ABD'den Türkiye ile ilgili yeni F-35 kararı

Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi almasıyla Amerika ile yaşanan sorunlar her geçen gün artıyor. Türkiye’nin Rus hava savunma sistemini almasının ardından F-35 savaş uçağı programınından çıkanan Pentagon yeni bir karar daha aldı.

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Pentagon’dan bu kez, "F-35 parçalarının üretimi, 2020 yılında diğer ülkelere kaydırıldı ve Türkiye'nin üretimdeki payı 2021 ile 2022'de daha da azalacak” açıklaması geldi. 

Rus basınına konuşan ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü (Pentagon) Yarbay Thomas Campbell, Türkiye'nin F-35 savaş uçağı üretimine katılımında değişiklik olup olmayacağına dair soruları yanıtladı.

ABD'nin, Türkiye'nin F-35 programındaki statüsüne bakışında hiçbir değişiklik olmadığını belirten ve Ankara'nın programdan çıkartıldığını hatırlatan Campbell, "F-35 parçalarının üretimi, 2020 yılında diğer ülkelere kaydırıldı ve Türkiye'nin üretimdeki payı 2021 ile 2022'de daha da azalacak" ifadelerini kullandı.

Pentagon, 398 milyar dolar değere sahip F-35 programının tam kapasiteli seri üretimini askıya aldığını, düşük hızlı seri üretimin (LRIP) ise devam edeceğini açıklamıştı. F-35'lerin üreticisi konumundaki Amerikan Lockheed Martin de Kovid-19 sebebiyle 141 adet olan 2020 F-35 teslim hedeflerinin tutmayacağını, yılı toplam 123 adet teslimle kapatacaklarını duyurmuştu.
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