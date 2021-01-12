ABD'den Türkiye ile ilgili yeni F-35 kararı

Pentagon’dan bu kez, "F-35 parçalarının üretimi, 2020 yılında diğer ülkelere kaydırıldı ve Türkiye'nin üretimdeki payı 2021 ile 2022'de daha da azalacak” açıklaması geldi.







Rus basınına konuşan ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü (Pentagon) Yarbay Thomas Campbell, Türkiye'nin F-35 savaş uçağı üretimine katılımında değişiklik olup olmayacağına dair soruları yanıtladı.





ABD'nin, Türkiye'nin F-35 programındaki statüsüne bakışında hiçbir değişiklik olmadığını belirten ve Ankara'nın programdan çıkartıldığını hatırlatan Campbell, "F-35 parçalarının üretimi, 2020 yılında diğer ülkelere kaydırıldı ve Türkiye'nin üretimdeki payı 2021 ile 2022'de daha da azalacak" ifadelerini kullandı.





Pentagon, 398 milyar dolar değere sahip F-35 programının tam kapasiteli seri üretimini askıya aldığını, düşük hızlı seri üretimin (LRIP) ise devam edeceğini açıklamıştı. F-35'lerin üreticisi konumundaki Amerikan Lockheed Martin de Kovid-19 sebebiyle 141 adet olan 2020 F-35 teslim hedeflerinin tutmayacağını, yılı toplam 123 adet teslimle kapatacaklarını duyurmuştu.