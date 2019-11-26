Samanyolu Haber /Dünya / ABD'den Türkiye ile ilgili yeni S-400 açıklaması /26 Kasım 2019 21:42

ABD'den Türkiye ile ilgili yeni S-400 açıklaması

Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 füze savunma sistemiyle ilgili ABD cephesinden yeni bir açıklama geldi. ABD Dışişleri Bakanı Pompeo yaptığı açıklamada, "ABD Türkiye'ye net bir şekilde, S-400 hava savunma sistemini tam olarak operasyonel hale getirmesini istemediğini iletti" dedi.

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ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemiyle ilgili adımlarının kaygı verici olduğunu söyledi. Mike Pompeo, Washington'da düzenlediği basın toplantısında, "ABD Türkiye'ye net bir şekilde, S-400 hava savunma sistemini tam olarak operasyonel hale getirmesini istemediğini iletti" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemiyle ilgili adımlarının kaygı verici olduğunu söyledi.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre Mike Pompeo, Washington'da düzenlediği basın toplantısında, "ABD Türkiye'ye net bir şekilde, S-400 hava savunma sistemini tam olarak operasyonel hale getirmesini istemediğini iletti" dedi.

Öte yandan, Rus silah sanayi şirketi Rosoboronexport, Türkiye ile yeni bir S-400 anlaşması için çalışıldığını açıkladı.

RIA haber ajansına konuşan Rosoboronexport Genel Müdürü Alexander Mikheev, Moskova ve Ankara'nın bu bağlamda görüşmeler yürüttüğünü, 2020 yılının ilk yarısında yeni anlaşmayı imzalamayı umduklarını söyledi.

Mikheev, "Türkiye ile yaptığımız askeri işbirliği S-400'lerle sınırlı değil. İlerisi için daha büyük planlarımız var" diye konuştu.

Türkiye'den haberle ilgili bir açıklama yapılmazken, Reuters ajansı görüşmelerin maddi konulara odaklandığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise test sürecine giren S-400 hava savunma sistemiyle ilgili olarak, "Her şey normal. Çalışmalarımız planlandığı şekilde devam ediyor" dedi.
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