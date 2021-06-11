Samanyolu Haber /Dünya / ABD'den Türkiye ile ilgili yeni S-400 açıklaması /11 Haziran 2021 00:15

ABD'den Türkiye ile ilgili yeni S-400 açıklaması

Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı hava savunma sistemi S-400'ler konusuna değinen ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, "Türkiye'yi, bu sistemi kabul etmemesi yönünde uyardık, uyarmaya da devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Türkiye'yi S-400 alımının olumsuz sonuçlarıyla ilgili uyarmaya devam ettiklerini söyleyerek, bu alımın Ankara'nın NATO taahhütleriyle çeliştiğini ifade etti.

Price, bugünkü basın toplantısında, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alımını değerlendirdi.

Price, açıklamasında "Rus S-400'leri, NATO donanımıyla uyumlu değil, NATO teknolojilerinin güvenliğini tehdit ediyor, Türkiye'nin NATO üyesi olarak kendi taahhütleriyle uyumlu değil. Türkiye'yi, bu sistemi kabul etmemesi yönünde uyardık, uyarmaya da devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin önemli bir NATO üyesi olarak, S-400'e sahip olma ile ittifak kapsamındaki taahhütler arasındaki çelişkiyi anlamasının önemli olduğunu savunan ABD'li diplomat, "Biden'in Türk mevkidaşını görme fırsatı olacak" hatırlatmasını yaptı.
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