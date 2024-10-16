ABD'den Türkiye’ye 'emekli maaşlarını artırın' tavsiyesi

ABD merkezli danışmanlık firması Mercer ve CFA Enstitüsü Küresel Emeklilik Endeksi raporu açıklandı.





48 ülkenin emeklilik sisteminin karşılaştırıldığı endekste 48 ülke arasında Türkiye 45. sırada yer aldı. En iyi emeklilik sistemi Hollanda’da oldu.





Ekonomim'deki habere göre ülkelerin emeklilik sisteminin yeterlilik, sürdürülebilirlik ve bütünlük olarak alt endekslerde yer aldığı göstergelere göre yapılan değerlendirilmesinde, A, B+, B, C+, C, D ve E olmak üzere 7 kategoriye ayrıldı.





Türkiye ise D kategorisinde yer aldı. D kategorisi, "istenilen bazı özelliklere sahip olan ancak aynı zamanda ele alınması gereken ciddi zayıflıkları ve/veya eksiklikleri de bulunan; iyileştirmeler olmadan etkinliği ve sürdürülebilirliği şüpheli olan sistemleri" şeklinde tanımlandı.





Endeks değeri 35-50 puan arasında yer alan ülkelerin bulunduğu D kategorisinde, Türkiye’nin dışında Güney Afrika, Filipinler, Arjantin ve Hindistan yer aldı.





Alt endekslerdeki sınırlı iyileşmeler, Türkiye'nin endeks değerini 2023'te 46,3'ten 2024'te 48,3'e yükseltirken, Türkiye'ye tavsiyelerde bulunuldu.





Raporda, Türk emeklilik sisteminde "en düşük emekli aylığının artırılması" önerilirken, emeklilik öncesi bireysel emeklilik fonlarına erişimin de sınırlandırılması tavsiyeler arasında yer aldı.

