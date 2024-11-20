ABD'den Türkiye'de yaşayan Hamas yetkililerine yaptırım

ABD Maliye Bakanlığı, altı üst düzey Hamas yetkililerine yaptırım uyguladığını açıkladı. Bakanlığın Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisi (OFAC), aralarında Hamas’ın yurtdışındaki temsilcileri, askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları'nın üst düzey bir üyesi ve örgütün para toplama çabalarına ve Gazze'ye silah kaçakçılığına destek verdiği belirtilen kişilerin bulunduğu altı üst düzey Hamas üyesini yaptırım listesine aldı.





VOA Türkçe'nin aktardığına göre, ABD Maliye Bakanlığı’nın Terörizm ve Mali İstihbarattan Sorumlu Müsteşar Vekili Bradley Smith, “Hamas görünüşte grup içinde meşru, halka dönük roller üstlenen, ancak terör faaliyetlerini kolaylaştıran, yurtdışındaki çıkarlarını temsil eden ve Gazze'ye para ve mal transferini koordine eden kilit yetkililere sırtını dayamaya devam ediyor” dedi. Smith, ABD Maliye Bakanlığı’nın, “Hamas'ın ek gelir elde etme çabalarını sekteye uğratma ve grubun terör faaliyetlerini kolaylaştıranlardan hesap sorma konusundaki kararlılığını sürdürdüğünü” söyledi.





'HAMAS'A MALİ DESTEK SAĞLAYAN İSİM TÜRKİYE'DE YAŞIYOR'

Maliye Bakanlığı’nın açıklamasına göre, yaptırımlarla hedef alınanlar arasında, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları'nın uzun süredir üyesi olan ve şu anda Türkiye'de bulunan Abdülrahman İsmail Ganimet de var. ABD Maliye Bakanlığı Ganimet'i, 1997 yılında Tel Aviv’de bir kafeye düzenlenen bombalı saldırı dahil, çok sayıda terör saldırısı ve saldırı teşebbüsüne karışmakla suçladı.





Bakanlık, Türkiye'de bulunan iki başka yetkiliyi, Gazze’de bulunan ve Hamas'ın Rusya ile yaptığı görüşmelere katılan bir üyeyi ve grup adına kamuoyuna konuşma yetkisine sahip ve daha önce Gazze'deki sınır geçişlerini denetleyen bir yöneticiyi de yaptırım listesine aldı. Açıklamaya göre bu isimlerden Musa Davud Muhammed Akari, Hamas için Türkiye'den Gazze ve Batı Şeria'ya fon akışını kolaylaştıran Türkiye'de yerleşik üst düzey bir Hamas yetkilisi; Salama Mari de Türkiye'de yaşayan ve Hamas'a mali destek sağlayan bir Hamas yetkilisi olarak tanımlandı.



