ABD'den Türkiye'ye Dağlık Karabağ eleştirisi

Son olarak ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türkiye'nin tutumunun bölgedeki durumu kötüleştirdiğini söyledi. Eylül ayında başlayan çatışmalar yayılmış, çok sayıda sivil hayatını kaybetmişti. 10 Ekim'de Rusya'nın girişimiyle ilan edilen ateşkes sonrasında ise, taraflar birbirini ateşkesi ihlal etmekle suçlamıştı.





Pompeo, çatışmaların yaşandığı bölgede durumun 'barut fıçısı' olduğunu kaydetti ve Ankara'yı ortamı daha da kızıştırmakla suçladı. Türkiye’nin Azerbaycan’a kaynak desteğiyle ilgili endişelerini dile getiren ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo WSB Atlanta’ya verdiği röportajda, uzlaşmazlığın “zaten bir barut fıçısı gibi olan duruma üçüncü aktörlerin müdahale ederek fitillemesi yerine diplomatik yollarla” çözülebileceğini söyledi.





NATO müttefiklerinin eleştirilerine tepki gösteren Türkiye, Ermenistan’ı Azerbaycan topraklarını işgal etmekle suçlamaya devam ederken Ermenistan yetkilileriyse Dağlık Karabağ’ın Azerbaycan tarafından işgal edilmeye çalışıldığını söylüyor.





Rusya daha önce Azerbaycan'ın, 'Türkiye de masada müzakerelere katılsın' önerisini reddetmişti.Moskova yönetimi, bölgeye Suriye'den cihatçı militan taşındığı yönündeki haberlerin ardından durumdan duyulan kaygıyı da dile getirmişti.





Kremlin ise, Ankara'nın çatışmalardaki rolüne atıfla bir dizi uyarıda bulunmuştu:





Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Dağlık Karabağ'da itidal çağrısı yapmış ve, "Türkiye gibi ortak ülkeleri ateşkes için her türlü çabayı sarf etmeye çağırdıklarını" söyleyen Peskov, "Azerbaycan veya Ermenistan'a yönelik her türlü askeri destek açıklaması, yangına körükle gitmek anlamına geliyor. Buna kesinlikle karşıyız ve sorunun bu şekilde ele alınmasını kabul etmiyoruz" demişti.