ABD'den Türkiye'ye hamas uyarısı

Açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu terör örgütüyle araya gelmesi, Türkiye'nin uluslararası toplumdan dışlanmasına yol açıyor" denildi.
“Türkiye hükümeti ile Hamas ilişkilerine dair endişelerimizi dile getirmeye devam edeceğiz” denilen bakanlık açıklamasında, şu ifadeler kullanıldı:
“ABD, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Hamas liderlerini ağırlamasını şiddetle karşı çıkıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu terör örgütüyle bir araya gelmesi, Türkiye’nin uluslararası toplumdan dışlanmasına yol açıyor, Filistin halkının çıkarlarına zarar veriyor ve Gazze’de terör saldırıların önlemek adına verilen küresel çabanın altını oyuyor.”