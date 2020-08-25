Samanyolu Haber /Dünya / ABD'den Türkiye'ye hamas uyarısı /25 Ağustos 2020 19:39

ABD'den Türkiye'ye hamas uyarısı

ABD ile Türkiye arasındaki gerilim bu kuz Filistin sorunu nedeniyle çıktı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hamas lideri İsmail Haniye ile görüşmesine 'şiddetle karşı çıktıklarını' söyledi.

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Açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu terör örgütüyle araya gelmesi, Türkiye'nin uluslararası toplumdan dışlanmasına yol açıyor" denildi.

“Türkiye hükümeti ile Hamas ilişkilerine dair endişelerimizi dile getirmeye devam edeceğiz” denilen bakanlık açıklamasında, şu ifadeler kullanıldı:

“ABD, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Hamas liderlerini ağırlamasını şiddetle karşı çıkıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu terör örgütüyle bir araya gelmesi, Türkiye’nin uluslararası toplumdan dışlanmasına yol açıyor, Filistin halkının çıkarlarına zarar veriyor ve Gazze’de terör saldırıların önlemek adına verilen küresel çabanın altını oyuyor.”
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