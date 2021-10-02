Samanyolu Haber /Gündem / ABD'den Türkiye'ye ikinci parti S-400 yanıtı /02 Ekim 2021 17:06

ABD'den Türkiye'ye ikinci parti S-400 yanıtı

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın Rusya'dan yeni S-400 hava savunma sistemleri alınabileceği yönündeki açıklamasını değerlendirdi.

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Sherman, İsviçre ziyareti sırasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Erdoğan'ın açıklaması hakkındaki soruya, "Tüm düzeylerde ve her fırsatta Türkiye'den, S-400 sistemini elinde tutmaması ve ilave Rus askeri teçhizatı satın almaktan kaçınması konusunda ısrarcı olduk" yanıtını verdi.

Sherman, "Türkiye'ye bu yönde hareket etmeleri durumunda sonuçların neler olacağını açık etmeyi sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.Washington'un Ankara ile olan ilişkilere kıymet verdiğini vurgulayan Sherman, Türkiye'nin milyonlarca Suriyeli sığınmacıyı ağırlamasını ve Kabil Hamid Karzai Havaalanı'nın güvenliğini sağlama teklifini anımsattı.

Sherman, "Türkiye bazen bizim için zorluk teşkil ediyor. Onların da ABD'nin zaman zaman kendileri açısından zorluk teşkil ettiğini düşündüklerinden eminim. Ancak onlar değerli bir NATO müttefiki" değerlendirmesinde bulundu.
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