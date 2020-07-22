Samanyolu Haber /Dünya / ABD'den Türkiye'ye Meis Adası çağrısı /22 Temmuz 2020 17:41

ABD'den Türkiye'ye Meis Adası çağrısı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’ye Meis Adası yakınlarında her türlü eylem planını iptal etme ve Yunanistan ile gerilimi artıracak eylemlerden uzak durma çağrısında bulundu.

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ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan Sputnik’e yapılan açıklamada, “ABD, Türkiye’nin Akdeniz’in doğusundaki tartışmalı sularda sondaj faaliyetine ilişkin Navtex ilan ettiğini biliyor. Türkiye yönetimini tüm eylem planlarını durdurmaya ve bölgede gerilimin artmasına yol açacak adımlardan uzak durmaya çağırıyoruz” ifadesine yer verildi.

Deniz Kuvvetleri Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi, Meis ve Rodos arasında kalan bölge için 21 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında geçerli olmak üzere NAVTEX mesajı yayınlamış ve duyuruda bu bölgede Oruç Reis, Ataman ve Cengiz Han gemilerinin sismik araştırma yapacağı belirtilmişti.

Yunanistan ordusunun, Türkiye’nin Meis Adası yakınlarında sondaj çalışmaları başlatma niyetinin ardından alarma geçirildiği ifade edilmişti.
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