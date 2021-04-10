Samanyolu Haber /Gündem / ABD'den Türkiye'ye seyahat uyarısı: Çok yüksek risk var /10 Nisan 2021 11:18

ABD'den Türkiye'ye seyahat uyarısı: Çok yüksek risk var

ABD, günlük Koronavirüs vakalarının Avrupa kıtasında en yüksek seviyede seyrettiği ülkelerden olan Türkiye'ye Covid-19 seyahat uyarısını en yüksek seviye olan 4'e çıkardı. Türkiye'nin Covid-19 risk seviyesi "Çok Yüksek" olarak belirlendi.

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Yapılan güncellemede ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri(CDC), seyahatçilerin Türkiye'ye gitmekten kaçınması gerektiği, tamamıyla aşılanmış kişilerin bile yayılan Covid-19 varyantları sebebiyle Türkiye'de virüsü kapma riskiyle karşı karşıya kalacağı belirtildi. 

CDC, Türkiye'ye seyahat etmek zorunda olanların gitmeden aşılanması, ülkedeyken de sürekli maske kullanması, sosyal mesafeyi koruması, kalabalıklardan kaçınması ve ellerini yıkaması tavsiye edildi. 

ABD, geçen Ağustos ayında Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısını 3. seviyeye indirmiş, skaladan 4. seviye uyarıları tamamıyla çıkarmıştı.

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