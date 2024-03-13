ABD'den Ukrayna'ya 300 milyon dolarlık 'sürpriz' yardım paketi

Değerlendirilen yollar arasında diğer ülkelerin Kiev'e silah göndermesi ve Washington'un daha sonra bu silahları yenilemesi, İranlı kaçakçılardan ele geçirilen silahların Ukrayna'ya yönlendirilmesi ve hatta Ukrayna'yı silahlandırmak için elinde kalan son 4 milyar dolarlık yetkiyi kullanmasının da yer aldığı bildiriliyor.





Euronews'te yer alan habere göre Joe Biden yönetimi, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ukrayna için 300 milyon dolar değerinde yeni bir askeri yardım paketi göndereceğini açıkladı.Ulusal güvenlik danışmanı Jake Sullivan, ABD'nin Kiev için 300 milyon dolarlık sürpriz bir tasarrufu kullanacağını söyledi. Yardım paketinin, mühimmat, uçaksavar füzeleri, tanksavar silahları ve Yüksek Mobiliteli Topçu Roket Sistemi ya da HIMARS da dahil olmak üzere topçu mermilerini finanse etmesi bekleniyor.Sullivan gazetecilere yaptığı açıklamada, gönderilecek mühimmatın Ukrayna'nın silah gücünü kısa bir süre daha devam ettireceğini belirerek "Bu mühimmat Ukrayna'nın savaş alanındaki ihtiyaçlarını karşılamak için yeterli değil ve Ukrayna'nın mühimmatının tükenmesini engellemeyecek." uyarısında bulundu.Sullivan'ın beklenmedik maliyet tasarruflarından geldiğini belirttiği finansman, bir süredir başta topçu mermisi olmak üzere savaş alanındaki mühimmatın tükendiği ve 61 milyar dolarlık yardım paketininTemsilciler Meclisi'nin Cumhuriyetçi başkanı tarafından engellenmeye devam ettiği bir dönemde Ukrayna'ya askeri yardım göndermek için çabalayan Beyaz Saray'a nefes aldırdı.Geçen yılın sonuna doğru Ukrayna'ya gönderdiği silahları yenilemek için elindeki son parayı da kullanan Savunma Bakanlığı, o zamandan beri Ukrayna'nın savaş çabalarını desteklemenin yollarını arıyordu.Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy pazartesi günü yaptığı açıklamada, Rus birliklerinin geçen ay doğudaki Avdiivka kentini ele geçirmelerinin ardından ilerleyişinin durduğunu bildirdi.Zelenskiy, Fransız BFM televizyonuna verdiği mülakatta, Ukrayna'nın silah eksikliğine rağmen stratejik konumunu iyileştirdiğini söyledi, ancak yeni malzemeler gelmezse durumun yeniden değişebileceğine dikkat çekti.Zelenskiy daha önce yaptığı bir açıklamada Rusya'nın mayıs sonu ya da yaz aylarında Ukrayna'ya karşı yeni bir saldırı hazırlığında olduğu uyarısında bulunmuştu.