ABD'den Ukrayna'ya 825 milyon dolarlık füze satışı onayı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'ya 825 milyon dolar değerinde hava atışlı seyir füzeleri ve ilgili ekipmanların satışına onay verdi. Pentagon'dan Perşembe günü yapılan açıklamada, satışın "potansiyel" nitelikte olduğu ve henüz kesinleşmediği belirtildi.





DW Türkçe'nin haberine göre pakette toplam 3 bin 350 adet Extended Range Attack Munition (ERAM) tipi füze bulunuyor. Füzelere, GPS güdüm kitleri ve elektronik harp sistemleri de eşlik ediyor. Üreticilerden birine göre, söz konusu mühimmatların menzili "yüzlerce mil" olarak ifade ediliyor.





Pentagon'un açıklamasına göre paket, mühimmatların yanı sıra destek ekipmanları, görev planlama yazılımı, yedek parçalar ve teknik destek hizmetlerini de kapsıyor. Pentagon, silahların ana yüklenicilerinin Zone 5 Technologies ve CoAspire şirketleri olduğunu açıkladı.





Pentagon'a bağlı Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı, ABD Kongresi'ne gönderdiği bilgilendirme notunda, "Bu önerilen satış, Avrupa'da siyasi istikrar ve ekonomik ilerleme için bir güç olan bir ortak ülkenin güvenliğini artırarak ABD'nin dış politika ve ulusal güvenlik hedeflerini destekleyecektir" ifadelerini kullandı.





Buna karşın Pentagon, satışa ilişkin bildirimin sözleşmenin imzalandığı veya görüşmelerin sonuçlandığı anlamına gelmediğinin altını çizdi. Söz konusu potansiyel satış, Danimarka, Norveç ve Hollanda tarafından finanse edilen Jump Start programı kapsamında yürütülüyor. Ayrıca ABD'nin Yabancı Askeri Finansman Programı üzerinden de ek destek sağlanıyor.





Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy bu ay başında yaptığı açıklamada, Kiev'in Avrupa'daki müttefiklerinden 1,5 milyar dolar temin ettiğini ve bu kaynağın ABD silahlarının alımı için kullanılacağını duyurmuş ve bu mekanizmanın ülkenin savunmasını "gerçekten güçlendirdiğini" vurgulamıştı.





Kiev'e yoğun saldırı

Silah satışının açıklandığı gün, Ukrayna'nın başkenti Kiev Rusya'nın yoğun saldırılarına hedef oldu. Kiev'de gece yarısı düzenlenen ve savaşın üç buçuk yılı aşkın süresindeki en ağır saldırılardan biri olarak tanımlanan bombardımanda en az 22 kişi öldü.





Saldırıların ardından Moskova'nın "barış iradesine sahip olmadığını" söyleyen Volodimir Zelenskiy, "Bu saldırı Rusya'nın hedeflerinin değişmediğini çok açık biçimde ortaya koyuyor. Rusya şu anda barış isteyen tüm insanlara saldırıyor. Bu Ukrayna'ya bir darbedir. Bu Avrupa'ya bir darbedir" ifadelerini kullandı. Ukrayna lideri ayrıca saldırının "ABD Başkanı Donald Trump ve diğer küresel aktörlere karşı bir darbe" olduğunu da savundu.





Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres de saldırıları kınadı. "Sivillere ve sivil altyapıya yönelik saldırılar kabul edilemez ve derhal sona erdirilmelidir" diyen Guterres, X platformu üzerinden yaptığı açıklamada, Ukrayna'da "adil, kapsamlı ve sürdürülebilir bir barışa yol açacak tam, derhal ve koşulsuz bir ateşkes" çağrısında bulundu. Zelenskiy, BM Genel Sekreteri'nin destek mesajı için teşekkür etti.